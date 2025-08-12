Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250812/mask-860591657.html
Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства
Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства - 12.08.2025, ПРАЙМ
Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства
Американский предприниматель Илон Маск выступил с утверждением, что корпорация Apple не дает возможности никаким компаниям в области искусственного интеллекта... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T07:16+0300
2025-08-12T07:16+0300
технологии
бизнес
apple
openai
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860591657.jpg?1754972213
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск выступил с утверждением, что корпорация Apple не дает возможности никаким компаниям в области искусственного интеллекта (ИИ), кроме OpenAI, достичь первой строчки в рейтинге ее магазина приложений AppStore, он назвал это "нарушением антимонопольного законодательства" и пообещал, что его ИИ-компания xAI обратится в суд. "Apple поступает таким образом, что ни одна ИИ-компания, кроме OpenAI, не может занять первое место в AppStore, и это однозначное нарушение антимонопольного законодательства. xAI немедленно обратится в суд", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Дополнительных подробностей предприниматель не привел. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok. Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, apple, openai
Технологии, Бизнес, Apple, OpenAI
07:16 12.08.2025
 
Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства

Маск заявил, что Apple не дает ИИ-компаниям занять первое место в AppStore

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск выступил с утверждением, что корпорация Apple не дает возможности никаким компаниям в области искусственного интеллекта (ИИ), кроме OpenAI, достичь первой строчки в рейтинге ее магазина приложений AppStore, он назвал это "нарушением антимонопольного законодательства" и пообещал, что его ИИ-компания xAI обратится в суд.
"Apple поступает таким образом, что ни одна ИИ-компания, кроме OpenAI, не может занять первое место в AppStore, и это однозначное нарушение антимонопольного законодательства. xAI немедленно обратится в суд", - написал Маск на своей странице в соцсети X.
Дополнительных подробностей предприниматель не привел.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
 
ТехнологииБизнесAppleOpenAI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала