Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250812/max-860588966.html
Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте
Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте - 12.08.2025, ПРАЙМ
Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте
Российский мессенджер Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T03:42+0300
2025-08-12T03:42+0300
бизнес
россия
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860588966.jpg?1754959341
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российский мессенджер Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно данным базы Роспатента, заявитель ООО "Много приложений" подал в ведомство сразу несколько заявок для регистрации товарного знака Max, в том числе несколько вариантов оформления приложения. Последняя заявка была подана в Роспатент в июле 2025 года. В пресс-службе Max подтвердили РИА Новости подачу документов в ведомство, отметив, что регистрация сразу нескольких вариантов товарных знаков – названий, логотипов или их комбинаций – стандартная практика для компаний. "Это не означает, что компания намерена их использовать: такой подход защищает бренд от копирования и сохраняет свободу выбора при дальнейшем развитии", - добавили в пресс-службе Max. Max - цифровая платформа, которую разрабатывает VK на базе одноименного мессенджера. В нее также встроены платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система. В дальнейшем пользователи смогут подключаться к порталу "Госуслуги" прямо из мессенджера, появится система цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов в повседневных ситуациях. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.​
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
03:42 12.08.2025
 
Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте

Российский мессенджер Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российский мессенджер Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Согласно данным базы Роспатента, заявитель ООО "Много приложений" подал в ведомство сразу несколько заявок для регистрации товарного знака Max, в том числе несколько вариантов оформления приложения. Последняя заявка была подана в Роспатент в июле 2025 года.
В пресс-службе Max подтвердили РИА Новости подачу документов в ведомство, отметив, что регистрация сразу нескольких вариантов товарных знаков – названий, логотипов или их комбинаций – стандартная практика для компаний.
"Это не означает, что компания намерена их использовать: такой подход защищает бренд от копирования и сохраняет свободу выбора при дальнейшем развитии", - добавили в пресс-службе Max.
Max - цифровая платформа, которую разрабатывает VK на базе одноименного мессенджера. В нее также встроены платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система.
В дальнейшем пользователи смогут подключаться к порталу "Госуслуги" прямо из мессенджера, появится система цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов в повседневных ситуациях. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.​
 
БизнесРОССИЯРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала