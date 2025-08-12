https://1prime.ru/20250812/max-860588966.html

Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте

Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте - 12.08.2025, ПРАЙМ

Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте

Российский мессенджер Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T03:42+0300

2025-08-12T03:42+0300

2025-08-12T03:42+0300

бизнес

россия

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860588966.jpg?1754959341

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российский мессенджер Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно данным базы Роспатента, заявитель ООО "Много приложений" подал в ведомство сразу несколько заявок для регистрации товарного знака Max, в том числе несколько вариантов оформления приложения. Последняя заявка была подана в Роспатент в июле 2025 года. В пресс-службе Max подтвердили РИА Новости подачу документов в ведомство, отметив, что регистрация сразу нескольких вариантов товарных знаков – названий, логотипов или их комбинаций – стандартная практика для компаний. "Это не означает, что компания намерена их использовать: такой подход защищает бренд от копирования и сохраняет свободу выбора при дальнейшем развитии", - добавили в пресс-службе Max. Max - цифровая платформа, которую разрабатывает VK на базе одноименного мессенджера. В нее также встроены платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система. В дальнейшем пользователи смогут подключаться к порталу "Госуслуги" прямо из мессенджера, появится система цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов в повседневных ситуациях. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.​

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роспатент