Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте
Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте - 12.08.2025, ПРАЙМ
Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте
Российский мессенджер Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. | 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российский мессенджер Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Согласно данным базы Роспатента, заявитель ООО "Много приложений" подал в ведомство сразу несколько заявок для регистрации товарного знака Max, в том числе несколько вариантов оформления приложения. Последняя заявка была подана в Роспатент в июле 2025 года.
В пресс-службе Max подтвердили РИА Новости подачу документов в ведомство, отметив, что регистрация сразу нескольких вариантов товарных знаков – названий, логотипов или их комбинаций – стандартная практика для компаний.
"Это не означает, что компания намерена их использовать: такой подход защищает бренд от копирования и сохраняет свободу выбора при дальнейшем развитии", - добавили в пресс-службе Max.
Max - цифровая платформа, которую разрабатывает VK на базе одноименного мессенджера. В нее также встроены платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система.
В дальнейшем пользователи смогут подключаться к порталу "Госуслуги" прямо из мессенджера, появится система цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов в повседневных ситуациях. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.
