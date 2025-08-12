https://1prime.ru/20250812/med-860600119.html

Медь дорожает на новостях о продлении пошлин США на Китай

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром растет после выхода новостей о продлении срока приостановки повышения импортных пошлин США по отношению к Китаю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.56 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex рос в цене на 0,77% - до 4,474 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,31% - до 9 731,5 доллара, алюминия - на 0,8%, до 2 588 долларов, стоимость цинка - на 0,18%, до 2 822 долларов. Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений между США и Китаем. Так, ранее во вторник министерство коммерции КНР опубликовало текст Совместного заявления Китая и США по итогам Стокгольмских торгово-экономических переговоров. Согласно документу, стороны договорились совместно "вновь отложить реализацию 24-процентных тарифов еще на 90 дней", начиная с 12 августа. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, следовательно, макроэкономические новости по стране могут отражаться на динамике торгов.

