Минфин России и Бразилии подписали меморандум о сотрудничестве - 12.08.2025, ПРАЙМ
Минфин России и Бразилии подписали меморандум о сотрудничестве
Минфин России и Бразилии подписали меморандум о сотрудничестве - 12.08.2025, ПРАЙМ
Минфин России и Бразилии подписали меморандум о сотрудничестве
Министерства финансов России и Бразилии подписали меморандум о взаимопонимании по началу регулярного экономического и финансового диалога, следует из документа, | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T00:29+0300
2025-08-12T00:29+0300
экономика
мировая экономика
бразилия
минфин рф
МЕХИКО, 12 авг - ПРАЙМ. Министерства финансов России и Бразилии подписали меморандум о взаимопонимании по началу регулярного экономического и финансового диалога, следует из документа, опубликованного в Diário Oficial da União - официального издания правительства Бразилии. "Меморандум о взаимопонимании направлен на координацию аспектов финансового и экономического сотрудничества между двумя странами посредством установления регулярного двустороннего экономического и финансового диалога", - сказано в тексте документа. Стороны намерены проводить очные и виртуальные встречи экспертов, обмениваться технической информацией и синхронизировать работу нового механизма с деятельностью Межправительственной российско-бразильской комиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству. В качестве приоритетных направлений обозначены определение и перспективы макроэкономической политики, экономические вызовы и реформы, налоговое сотрудничество, финансирование инфраструктурных проектов, а также укрепление многостороннего финансового взаимодействия в рамках БРИКС, G20 и международных финансовых институтов. Информация, передаваемая в рамках диалога, признаётся конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без письменного согласия стороны-источника.
бразилия
мировая экономика, бразилия, минфин рф
Экономика, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, Минфин РФ
00:29 12.08.2025
 
Минфин России и Бразилии подписали меморандум о сотрудничестве

Минфин России и Бразилии подписали меморандум о начале регулярного экономического диалога

МЕХИКО, 12 авг - ПРАЙМ. Министерства финансов России и Бразилии подписали меморандум о взаимопонимании по началу регулярного экономического и финансового диалога, следует из документа, опубликованного в Diário Oficial da União - официального издания правительства Бразилии.
"Меморандум о взаимопонимании направлен на координацию аспектов финансового и экономического сотрудничества между двумя странами посредством установления регулярного двустороннего экономического и финансового диалога", - сказано в тексте документа.
Стороны намерены проводить очные и виртуальные встречи экспертов, обмениваться технической информацией и синхронизировать работу нового механизма с деятельностью Межправительственной российско-бразильской комиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству.
В качестве приоритетных направлений обозначены определение и перспективы макроэкономической политики, экономические вызовы и реформы, налоговое сотрудничество, финансирование инфраструктурных проектов, а также укрепление многостороннего финансового взаимодействия в рамках БРИКС, G20 и международных финансовых институтов.
Информация, передаваемая в рамках диалога, признаётся конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без письменного согласия стороны-источника.
 
ЭкономикаМировая экономикаБРАЗИЛИЯМинфин РФ
 
 
