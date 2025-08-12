https://1prime.ru/20250812/minfin-860587013.html
Минфин России и Бразилии подписали меморандум о сотрудничестве
Минфин России и Бразилии подписали меморандум о сотрудничестве - 12.08.2025, ПРАЙМ
Минфин России и Бразилии подписали меморандум о сотрудничестве
Министерства финансов России и Бразилии подписали меморандум о взаимопонимании по началу регулярного экономического и финансового диалога, следует из документа, | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T00:29+0300
2025-08-12T00:29+0300
2025-08-12T00:29+0300
экономика
мировая экономика
бразилия
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860587013.jpg?1754947767
МЕХИКО, 12 авг - ПРАЙМ. Министерства финансов России и Бразилии подписали меморандум о взаимопонимании по началу регулярного экономического и финансового диалога, следует из документа, опубликованного в Diário Oficial da União - официального издания правительства Бразилии.
"Меморандум о взаимопонимании направлен на координацию аспектов финансового и экономического сотрудничества между двумя странами посредством установления регулярного двустороннего экономического и финансового диалога", - сказано в тексте документа.
Стороны намерены проводить очные и виртуальные встречи экспертов, обмениваться технической информацией и синхронизировать работу нового механизма с деятельностью Межправительственной российско-бразильской комиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству.
В качестве приоритетных направлений обозначены определение и перспективы макроэкономической политики, экономические вызовы и реформы, налоговое сотрудничество, финансирование инфраструктурных проектов, а также укрепление многостороннего финансового взаимодействия в рамках БРИКС, G20 и международных финансовых институтов.
Информация, передаваемая в рамках диалога, признаётся конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без письменного согласия стороны-источника.
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, бразилия, минфин рф
Экономика, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, Минфин РФ
Минфин России и Бразилии подписали меморандум о сотрудничестве
Минфин России и Бразилии подписали меморандум о начале регулярного экономического диалога
МЕХИКО, 12 авг - ПРАЙМ. Министерства финансов России и Бразилии подписали меморандум о взаимопонимании по началу регулярного экономического и финансового диалога, следует из документа, опубликованного в Diário Oficial da União - официального издания правительства Бразилии.
"Меморандум о взаимопонимании направлен на координацию аспектов финансового и экономического сотрудничества между двумя странами посредством установления регулярного двустороннего экономического и финансового диалога", - сказано в тексте документа.
Стороны намерены проводить очные и виртуальные встречи экспертов, обмениваться технической информацией и синхронизировать работу нового механизма с деятельностью Межправительственной российско-бразильской комиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству.
В качестве приоритетных направлений обозначены определение и перспективы макроэкономической политики, экономические вызовы и реформы, налоговое сотрудничество, финансирование инфраструктурных проектов, а также укрепление многостороннего финансового взаимодействия в рамках БРИКС, G20 и международных финансовых институтов.
Информация, передаваемая в рамках диалога, признаётся конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без письменного согласия стороны-источника.