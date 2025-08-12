В России может появиться испытательный центр высоковольтного оборудования

https://1prime.ru/20250812/minpromtorg-860624277.html

Уникальный испытательный центр высоковольтного оборудования планируется создать в России в рамках национального проекта технологического лидерства "Новые... | 12.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Уникальный испытательный центр высоковольтного оборудования планируется создать в России в рамках национального проекта технологического лидерства "Новые атомные и энергетические технологии", сказал директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ Михаил Кузнецов. "Мы в рамках этого же федерального проекта ставим перед собой задачу создать испытательный центр высоковольтного оборудования. Таких центров в принципе очень мало в мире, а именно тот центр, который мы планируем создать, он, скорее всего, будет уникальным", - сказал он на пресс-конференции "Стратегические задачи российского ТЭК в повестке промышленно-энергетического форума TNF 2025" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Кузнецов пояснил, что в России реализуется национальный проект технологического лидерства "Новые атомные и энергетические технологии". Ожидается, что он обеспечит не только значительное денежное поступление от экспортной выручки и доходы федерального бюджета, но и обеспечит страну оборудованием для того, чтобы люди "могли элементарно наслаждаться теплом и светом в своих квартирах и домах". Кроме того, в России планируется создать около 50 новых видов оборудования, которое, по словам Кузнецова, позволит обеспечить России технологический суверенитет по производству литий-ионной батареи. Также в стране будут развиваться создание и реализация газотурбинных установок, в том числе переход к турбинам мощностью более 300 мегаватт, которые пока в России не производятся. "Помимо этого, мы также будем заниматься организацией сервиса газовых турбин, которые в настоящий момент находятся на территории Российской Федерации. У нас стоит огромная задача по освоению производства оборудования в электротехнической отрасли", - добавил Кузнецов.

