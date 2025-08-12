В России запустят проект по карьерному сопровождению молодежи

https://1prime.ru/20250812/mintrud-860636062.html

2025-08-12T15:19+0300

экономика

россия

технологии

антон котяков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860635910_0:133:3087:1869_1920x0_80_0_0_23b8e56d40598783a797cba624af7bd5.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Проект по карьерному сопровождению школьников и студентов охватит всю Россию с 1 сентября 2025 года, сообщили в пресс-службе Минтруда. Соответствующий проект постановления размещен на официальном сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд России представил порядок взаимодействия служб занятости и образовательных организаций в рамках проекта по профориентации и маршрутизации молодежи. С нового учебного года он будет масштабирован на всю страну", - сообщили в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, задача проекта по маршрутизации молодежи – выстроить для школьников и студентов эффективные карьерные треки – от выбора профессии до успешного трудоустройства по специальности и адаптации на первом рабочем месте. "Студенты вузов и колледжей получат рассылку с приглашением построить карьеру и начать формировать портфолио на портале "Работа России", где будет доступно 15 сервисов по профориентации, для трудоустройства и профессионального развития. А дальше карьерные консультанты будут работать с каждым студентом индивидуально", – рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, слова которого приводятся пресс-службой. Согласно сообщению, для студентов предполагается выстраивать индивидуальные планы развития карьеры. Такие персональные карьерные маршруты будут разработаны после обращения студента в кадровый центр. Они будут в том числе учитывать оценку рисков нетрудоустройства и рекомендации для включения в план тех или иных сервисов, которые помогут их снизить. В ведомстве напомнили, что пилотирование проекта прошло с марта по июнь 2025 года. За это время к нему присоединилась почти 1 тысяча организаций и свыше 550 тысяч обучающихся.

2025

Новости

