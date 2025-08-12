https://1prime.ru/20250812/mintrud-860636062.html
В России запустят проект по карьерному сопровождению молодежи
В России запустят проект по карьерному сопровождению молодежи - 12.08.2025, ПРАЙМ
В России запустят проект по карьерному сопровождению молодежи
Проект по карьерному сопровождению школьников и студентов охватит всю Россию с 1 сентября 2025 года, сообщили в пресс-службе Минтруда. | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T15:19+0300
2025-08-12T15:19+0300
2025-08-12T15:19+0300
экономика
россия
технологии
антон котяков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860635910_0:133:3087:1869_1920x0_80_0_0_23b8e56d40598783a797cba624af7bd5.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Проект по карьерному сопровождению школьников и студентов охватит всю Россию с 1 сентября 2025 года, сообщили в пресс-службе Минтруда. Соответствующий проект постановления размещен на официальном сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд России представил порядок взаимодействия служб занятости и образовательных организаций в рамках проекта по профориентации и маршрутизации молодежи. С нового учебного года он будет масштабирован на всю страну", - сообщили в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, задача проекта по маршрутизации молодежи – выстроить для школьников и студентов эффективные карьерные треки – от выбора профессии до успешного трудоустройства по специальности и адаптации на первом рабочем месте. "Студенты вузов и колледжей получат рассылку с приглашением построить карьеру и начать формировать портфолио на портале "Работа России", где будет доступно 15 сервисов по профориентации, для трудоустройства и профессионального развития. А дальше карьерные консультанты будут работать с каждым студентом индивидуально", – рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, слова которого приводятся пресс-службой. Согласно сообщению, для студентов предполагается выстраивать индивидуальные планы развития карьеры. Такие персональные карьерные маршруты будут разработаны после обращения студента в кадровый центр. Они будут в том числе учитывать оценку рисков нетрудоустройства и рекомендации для включения в план тех или иных сервисов, которые помогут их снизить. В ведомстве напомнили, что пилотирование проекта прошло с марта по июнь 2025 года. За это время к нему присоединилась почти 1 тысяча организаций и свыше 550 тысяч обучающихся.
https://1prime.ru/20250801/mintrud-860223282.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860635910_210:0:2877:2000_1920x0_80_0_0_dc13769140ecaab2cdc0f9687a458da1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, антон котяков
Экономика, РОССИЯ, Технологии, Антон Котяков
В России запустят проект по карьерному сопровождению молодежи
Минтруд: проект по карьерному сопровождению молодежи охватит всю Россию
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Проект по карьерному сопровождению школьников и студентов охватит всю Россию с 1 сентября 2025 года, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Соответствующий проект постановления размещен на официальном сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Минтруд России представил порядок взаимодействия служб занятости и образовательных организаций в рамках проекта по профориентации и маршрутизации молодежи. С нового учебного года он будет масштабирован на всю страну", - сообщили в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, задача проекта по маршрутизации молодежи – выстроить для школьников и студентов эффективные карьерные треки – от выбора профессии до успешного трудоустройства по специальности и адаптации на первом рабочем месте.
"Студенты вузов и колледжей получат рассылку с приглашением построить карьеру и начать формировать портфолио на портале "Работа России", где будет доступно 15 сервисов по профориентации, для трудоустройства и профессионального развития. А дальше карьерные консультанты будут работать с каждым студентом индивидуально", – рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, слова которого приводятся пресс-службой.
Согласно сообщению, для студентов предполагается выстраивать индивидуальные планы развития карьеры. Такие персональные карьерные маршруты будут разработаны после обращения студента в кадровый центр. Они будут в том числе учитывать оценку рисков нетрудоустройства и рекомендации для включения в план тех или иных сервисов, которые помогут их снизить.
В ведомстве напомнили, что пилотирование проекта прошло с марта по июнь 2025 года. За это время к нему присоединилась почти 1 тысяча организаций и свыше 550 тысяч обучающихся.
Минтруд предложил не трудоустраивать иностранцев без знания русского языка