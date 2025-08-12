https://1prime.ru/20250812/monet-860646795.html
СМИ: часть рекордного долга Evergrande покрыли за счет продажи полотна Моне
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Ликвидаторы обанкротившегося китайского девелопера Evergrande с рекордной среди мировых застройщиков задолженностью покрыли небольшую часть его долга за счет продажи картины Клода Моне, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Ликвидаторы обанкротившегося застройщика China Evergrande возвратили только 255 миллионов долларов, включая картину Клода Моне, с тех пор как 18 месяцев назад начался официальный процесс", - пишет FT. "Люди, знакомые с ситуацией, говорят, что картина Моне была продана в рамках ликвидации. Газета Financial Times не смогла установить, какая картина французского импрессиониста была продана", - отмечается в сообщении. Также, по данным газеты, часть средств была возвращена за счет продажи других непрофильных активов, таких как автомобили, членство в клубах и произведения искусства. Всего ликвидаторы вернули к настоящему времени менее 1% от общего объема обязательств китайской группы, который по состоянию на 2022 год оценивался в 2,4 триллиона юаней (примерно 163,8 миллиарда долларов). Проблему возврата долгов ликвидаторы связывают с масштабом проектов, которые реализовывала Evergrande: примерно 1300 инициатив более чем в 280 городах, отмечает газета. "Стоимость ликвидационного имущества компании - ее активов и обязательств - настолько неопределенна, что ликвидаторы не могут дать какие-либо указания относительно ожиданий дивидендов на данный момент", - приводит FT заявление ликвидаторов. В январе газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что высший суд Гонконга удовлетворил ходатайство кредиторов о ликвидации Evergrande - одного из крупнейших китайских девелоперов с рекордной среди мировых застройщиков задолженностью. С банкротства Evergrande Group начался кризис на китайском рынке недвижимости. Кредиторы хотели взыскать с компании в общей сложности более 13 миллиардов долларов. С конца сентября прошлого года Китай ввел в действие пакет дополнительных политических мер, в том числе в сфере недвижимости, и эмиссию специальных сверхдолгосрочных гособлигаций для стимулирования внутреннего спроса и усиления экономического роста.
