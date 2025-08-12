https://1prime.ru/20250812/moneyman-860593485.html

Опрос показал, на чем россияне чаще всего экономят

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Россияне чаще всего готовы сэкономить на отпуске и путешествиях, ресторанах и покупке новой одежды и обуви, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "Наиболее популярными статьями трат, на которых экономят опрошенные, стали отпуск и путешествия - 60,8%, еда вне дома и развлечения - 56,4%, одежда и обувь - 46,3%. Меньше всего - зоотовары - 11,3%, образование - 8,1% и детские товары - 6,5%", - выяснили аналитики. В исследовании приняли участие 3 000 человек в возрасте от 18 лет, проживающие по всей России. Они отвечали на вопросы об их тратах и статьях расходов, на которых они предпочитали экономить с начала текущего года. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа. Отмечается, что с начала 2025 года 55,8% опрошенных столкнулись с увеличением расходов, остальные так не считают или затруднились с ответом. Чаще всего участники опроса отмечали рост цен на продукты питания, обувь и одежду, транспортные расходы, включая такси. При этом на вопрос о том, как они распорядились сэкономленными средствами, четверть респондентов - 26,2% - сообщили, что направили деньги на накопительный счет или вклад. Еще 14,4% инвестировали деньги, на покупку валюты направили деньги 11,3%. "О вложении в недвижимость сообщили 7,6% опрошенных, в бизнес - 2,9%. Остальные суммарно 37,6% не предпринимали ничего, указали иные варианты ответа или затруднились с ответом", - добавили аналитики. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 4 августа составила 8,77% в годовом выражении. В середине июля пресс-службы российского кабмина сообщала, что Минэкономразвития России сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но возможна корректировка до уровня ниже 7%. По оценке ЦБ РФ, инфляция по итогам 2025 года будет в коридоре 6-7%.

