Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Софтлайна"

2025-08-12T10:40+0300

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих более чем на 6% акций компании "Софтлайн", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 12.08.2025, 10.11 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 140,48) и диапазона оценки рыночных рисков (до 157,794 рубля, эквивалентно ставке 49,5%) ценной бумаги SOFL (iСофтлайн)", - говорится в сообщении. К 10.35 мск акции "Софтлайна" дорожали на 6,1% относительно предыдущего закрытия, до 123,2 рубля. Инвестиционная компания Sk Capital, которая входит в группу ВЭБа, ранее во вторник сообщила, что приобретает более 10% обыкновенных акций на сумму 5 миллиардов рублей в ПАО "Софтлайн". Текущая капитализация "Софтлайна", согласно данным Мосбиржи, составляет 48,7 миллиарда рублей. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

акции, рынок, бизнес, софтлайн, вэб, мосбиржа