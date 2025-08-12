https://1prime.ru/20250812/moshennichestvo-860595447.html
МВД назвало признаки мошенничества при онлайн-покупках
мошенничество
финансы
россия
мвд
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Дополнительные "возвратные" взносы, перенос общения в мессенджеры, а также перевод на карту физлица, это явные признаки мошенничества при онлайн-покупках, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Перенос общения в неофициальные мессенджеры… мошенники избегают платформ с историей переписки и защитой покупателя… требование перевода на карту физического лица (легальные магазины используют расчётные счета юрлиц/ИП)… требование дополнительных "возвратных" взносов (последующие платежи блокируются под ложными предлогами)", - говорится в сообщении. Кроме того, следует насторожиться, если продавец внезапно изменил минимальную сумму вывода или часто меняет реквизиты, - это явный признак работы криминальных схем по выводу средств. Помимо этого, мошенники часто прибегают к блокировкам возврата на этапе "оформления", чтобы намеренно не завершать заказ, а также отказывают в альтернативных способов доставки. "Страховка как обязательный авансовый платёж. Пример: "Осталось внести страховку за товар" до передачи товара перевозчику… Законная страховка оплачивается при передаче груза", - заключили в ведомстве.
