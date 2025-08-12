Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НАК рассказал о терактах, предотвращенных с начала 2025 года - 12.08.2025
НАК рассказал о терактах, предотвращенных с начала 2025 года
НАК рассказал о терактах, предотвращенных с начала 2025 года
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В 2025 году предотвращено 172 теракта, в том числе девять вооруженных нападений на образовательные организации, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы исполнения утверждённого президентом РФ комплексного плана противодействия идеологии терроризма. "Только в текущем году скоординированными действиями силовых структур предотвращено 172 теракта, направленных на нанесение ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также связанных с нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти... Не снижается угроза со стороны (запрещенных в РФ - ред.) террористических движений "Колумбайн"* и "Маньяки Культ Убийц"*. Правоохранительными органами с начала года предотвращено 9 вооруженных нападений на образовательные организации", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещена в России
бизнес, россия, общество , рф, фсб
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, ФСБ
11:53 12.08.2025 (обновлено: 11:54 12.08.2025)
 
НАК рассказал о терактах, предотвращенных с начала 2025 года

© РИА Новости . ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . ФСБ России
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В 2025 году предотвращено 172 теракта, в том числе девять вооруженных нападений на образовательные организации, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы исполнения утверждённого президентом РФ комплексного плана противодействия идеологии терроризма.
"Только в текущем году скоординированными действиями силовых структур предотвращено 172 теракта, направленных на нанесение ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также связанных с нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти... Не снижается угроза со стороны (запрещенных в РФ - ред.) террористических движений "Колумбайн"* и "Маньяки Культ Убийц"*. Правоохранительными органами с начала года предотвращено 9 вооруженных нападений на образовательные организации", - говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещена в России
Сотрудник ФСБ РФ
ФСБ предотвратила теракт с подрывом машины в Подмосковье
БизнесРОССИЯОбществоРФФСБ
 
 
