НАК рассказал о терактах, предотвращенных с начала 2025 года
12.08.2025
НАК рассказал о терактах, предотвращенных с начала 2025 года
В 2025 году предотвращено 172 теракта, в том числе девять вооруженных нападений на образовательные организации, говорится в сообщении Национального... | 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В 2025 году предотвращено 172 теракта, в том числе девять вооруженных нападений на образовательные организации, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы исполнения утверждённого президентом РФ комплексного плана противодействия идеологии терроризма. "Только в текущем году скоординированными действиями силовых структур предотвращено 172 теракта, направленных на нанесение ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также связанных с нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти... Не снижается угроза со стороны (запрещенных в РФ - ред.) террористических движений "Колумбайн"* и "Маньяки Культ Убийц"*. Правоохранительными органами с начала года предотвращено 9 вооруженных нападений на образовательные организации", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещена в России
