ЦБ объяснил, почему россияне стали чаще снимать наличные
ЦБ объяснил, почему россияне стали чаще снимать наличные - 12.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ объяснил, почему россияне стали чаще снимать наличные
Россияне стали чаще снимать наличные деньги из-за отключений Интернета. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии Центробанка. | 12.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Россияне стали чаще снимать наличные деньги из-за отключений Интернета. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.В аналитическом обзоре регулятора отмечается, что это может быть связано с опасениями граждан и бизнеса из-за новых законов о мониторинге платежей, а также перебоев с интернетом в ряде регионов.В июле жители нескольких регионов жаловались на ограничения мобильного интернета. В Кремле эти меры объясняют угрозами со стороны Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие действия "оправданы соображениями безопасности".
