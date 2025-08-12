Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России
ЦБ объяснил, почему россияне стали чаще снимать наличные
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Россияне стали чаще снимать наличные деньги из-за отключений Интернета. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.В аналитическом обзоре регулятора отмечается, что это может быть связано с опасениями граждан и бизнеса из-за новых законов о мониторинге платежей, а также перебоев с интернетом в ряде регионов.В июле жители нескольких регионов жаловались на ограничения мобильного интернета. В Кремле эти меры объясняют угрозами со стороны Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие действия "оправданы соображениями безопасности".
Банк России
09:31 12.08.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры.
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Россияне стали чаще снимать наличные деньги из-за отключений Интернета. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.
В аналитическом обзоре регулятора отмечается, что это может быть связано с опасениями граждан и бизнеса из-за новых законов о мониторинге платежей, а также перебоев с интернетом в ряде регионов.
В июле жители нескольких регионов жаловались на ограничения мобильного интернета. В Кремле эти меры объясняют угрозами со стороны Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие действия "оправданы соображениями безопасности".
