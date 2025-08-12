https://1prime.ru/20250812/nalichnye-860598191.html

ЦБ объяснил, почему россияне стали чаще снимать наличные

ЦБ объяснил, почему россияне стали чаще снимать наличные - 12.08.2025, ПРАЙМ

ЦБ объяснил, почему россияне стали чаще снимать наличные

Россияне стали чаще снимать наличные деньги из-за отключений Интернета. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии Центробанка. | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T09:31+0300

2025-08-12T09:31+0300

2025-08-12T09:31+0300

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/83307/62/833076250_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_399ec63afc3d48ea3d14cc2628314818.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Россияне стали чаще снимать наличные деньги из-за отключений Интернета. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.В аналитическом обзоре регулятора отмечается, что это может быть связано с опасениями граждан и бизнеса из-за новых законов о мониторинге платежей, а также перебоев с интернетом в ряде регионов.В июле жители нескольких регионов жаловались на ограничения мобильного интернета. В Кремле эти меры объясняют угрозами со стороны Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие действия "оправданы соображениями безопасности".

https://1prime.ru/20250703/cash-859160802.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40