"Бомбоубежища не спасут". НАТО предостерегли от угроз Калининграду

"Бомбоубежища не спасут". НАТО предостерегли от угроз Калининграду

"Бомбоубежища не спасут". НАТО предостерегли от угроз Калининграду

Страны НАТО рискуют лишиться всех своих столиц в случае атаки на Калининградскую область. Об этом в беседе с изданием "Лента.ру" заявил депутат Госдумы от этого региона Андрей Колесник.

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Страны НАТО рискуют лишиться всех своих столиц в случае атаки на Калининградскую область. Об этом в беседе с изданием "Лента.ру" заявил депутат Госдумы от этого региона Андрей Колесник."Как только они сунутся в Калининградскую область, потеряют практически все столицы", — отметил парламентарий.По словам депутата, в случае ответа на атаку Североатлантического альянса в городах Европы будет невозможно найти ДНК кого-либо. Кроме того, в этом случае не помогут никакие бомбоубежища, заключил он.

