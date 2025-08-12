"Бомбоубежища не спасут". НАТО предостерегли от угроз Калининграду

https://1prime.ru/20250812/nato-860601891.html
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Страны НАТО рискуют лишиться всех своих столиц в случае атаки на Калининградскую область. Об этом в беседе с изданием "Лента.ру" заявил депутат Госдумы от этого региона Андрей Колесник."Как только они сунутся в Калининградскую область, потеряют практически все столицы", — отметил парламентарий.По словам депутата, в случае ответа на атаку Североатлантического альянса в городах Европы будет невозможно найти ДНК кого-либо. Кроме того, в этом случае не помогут никакие бомбоубежища, заключил он.
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ.
Страны НАТО рискуют лишиться всех своих столиц в случае атаки на Калининградскую область. Об этом в беседе с изданием "Лента.ру" заявил
депутат Госдумы от этого региона Андрей Колесник.
"Как только они сунутся в Калининградскую область, потеряют практически все столицы", — отметил парламентарий.
По словам депутата, в случае ответа на атаку Североатлантического альянса в городах Европы будет невозможно найти ДНК кого-либо. Кроме того, в этом случае не помогут никакие бомбоубежища, заключил он.
