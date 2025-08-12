Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Бомбоубежища не спасут". НАТО предостерегли от угроз Калининграду - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250812/nato-860601891.html
"Бомбоубежища не спасут". НАТО предостерегли от угроз Калининграду
"Бомбоубежища не спасут". НАТО предостерегли от угроз Калининграду - 12.08.2025, ПРАЙМ
"Бомбоубежища не спасут". НАТО предостерегли от угроз Калининграду
Страны НАТО рискуют лишиться всех своих столиц в случае атаки на Калининградскую область. Об этом в беседе с изданием "Лента.ру" заявил депутат Госдумы от этого | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T10:44+0300
2025-08-12T10:44+0300
политика
нато
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/16/836951697_96:0:2871:1561_1920x0_80_0_0_393c38ef71642751a799d594f1b50502.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Страны НАТО рискуют лишиться всех своих столиц в случае атаки на Калининградскую область. Об этом в беседе с изданием "Лента.ру" заявил депутат Госдумы от этого региона Андрей Колесник."Как только они сунутся в Калининградскую область, потеряют практически все столицы", — отметил парламентарий.По словам депутата, в случае ответа на атаку Североатлантического альянса в городах Европы будет невозможно найти ДНК кого-либо. Кроме того, в этом случае не помогут никакие бомбоубежища, заключил он.
https://1prime.ru/20250810/ryutte-860537863.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/16/836951697_443:0:2524:1561_1920x0_80_0_0_1235685d5338a3b64092065479e68cbc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, россия
Политика, НАТО, РОССИЯ
10:44 12.08.2025
 
"Бомбоубежища не спасут". НАТО предостерегли от угроз Калининграду

Депутат Колесник: НАТО лишится почти всех столиц после атаки на Калининград

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Страны НАТО рискуют лишиться всех своих столиц в случае атаки на Калининградскую область. Об этом в беседе с изданием "Лента.ру" заявил депутат Госдумы от этого региона Андрей Колесник.
"Как только они сунутся в Калининградскую область, потеряют практически все столицы", — отметил парламентарий.
По словам депутата, в случае ответа на атаку Североатлантического альянса в городах Европы будет невозможно найти ДНК кого-либо. Кроме того, в этом случае не помогут никакие бомбоубежища, заключил он.
Генсек НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
Генсек НАТО заявил, что Украина должна сама определять свое будущее
10 августа, 17:03
 
ПолитикаНАТОРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала