Швейцария вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть - 12.08.2025
Швейцария вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть
2025-08-12T15:42+0300
2025-08-12T15:42+0300
ЖЕНЕВА, 12 авг - ПРАЙМ. Швейцария вслед за Евросоюзом снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны."Федеральный департамент (министерство - ред.) экономики, образования и исследований также снизил потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара США за баррель, что соответствует мерам ЕС и текущим мировым рыночным ценам", - сказано там.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
15:42 12.08.2025
 
Нефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
ЖЕНЕВА, 12 авг - ПРАЙМ. Швейцария вслед за Евросоюзом снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"Федеральный департамент (министерство - ред.) экономики, образования и исследований также снизил потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара США за баррель, что соответствует мерам ЕС и текущим мировым рыночным ценам", - сказано там.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
9 августа, 15:43
В Швейцарии заявили, что европейцы отказываются видеть поражение Украины
9 августа, 15:43
 
