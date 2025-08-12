https://1prime.ru/20250812/neft-860637042.html

Швейцария вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть

экономика

швейцария

россия

ЖЕНЕВА, 12 авг - ПРАЙМ. Швейцария вслед за Евросоюзом снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны."Федеральный департамент (министерство - ред.) экономики, образования и исследований также снизил потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара США за баррель, что соответствует мерам ЕС и текущим мировым рыночным ценам", - сказано там.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

швейцария

швейцария, россия