https://1prime.ru/20250812/neft-860637042.html
Швейцария вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть
Швейцария вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть - 12.08.2025, ПРАЙМ
Швейцария вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть
Швейцария вслед за Евросоюзом снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T15:42+0300
2025-08-12T15:42+0300
2025-08-12T15:42+0300
экономика
швейцария
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg
ЖЕНЕВА, 12 авг - ПРАЙМ. Швейцария вслед за Евросоюзом снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны."Федеральный департамент (министерство - ред.) экономики, образования и исследований также снизил потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара США за баррель, что соответствует мерам ЕС и текущим мировым рыночным ценам", - сказано там.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250809/ukraina--860513287.html
швейцария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_35dd5c23166cf96f06e6851557405281.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, россия
Экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, РОССИЯ
Швейцария вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть
Швейцария снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель
ЖЕНЕВА, 12 авг - ПРАЙМ. Швейцария вслед за Евросоюзом снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"Федеральный департамент (министерство - ред.) экономики, образования и исследований также снизил потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара США за баррель, что соответствует мерам ЕС и текущим мировым рыночным ценам", - сказано там.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В Швейцарии заявили, что европейцы отказываются видеть поражение Украины