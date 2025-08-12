https://1prime.ru/20250812/obligatsii-860633374.html
Segezha Group планирует 22 августа собрать заявки на биржевые облигации
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Лесопромышленный холдинг Segezha Group планирует 22 августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 100 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 15,5% годовых. Компания предложит инвесторам биржевые облигации серии 003P-07R с погашением через полтора года и ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 августа. Эмитент ценных бумаг - ПАО "Сегежа Групп". Организаторами выступят Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк. Расчеты по облигациям при размещении предполагаются по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении - в рублях. Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. География активов компании охватывает три государства, при этом все основные производства сосредоточены на территории России, а продукция компании представлена на рынках более чем 80 стран.
