Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился по итогам торгов вторника

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню на Московской бирже по итогу торгов вторника снизился на фоне геополитического позитива, следует из данных площадки и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 5 копеек по отношению к предыдущему закрытию - до 11,06 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.13 мск дешевел на 0,72%, до 66,15 доллара за баррель. Относительная стабильность Юань вырос на 0,42%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 11,02–11,08 рубля. "На валютном рынке сохраняется относительная стабильность: доллар двигается около 80, юань – чуть выше 11. Ключевые факторы для рубля – вектор ДКП и экспортно-импортная динамика, геополитика тоже влияет на курс, но менее значимо. Снижение цен на нефть компенсируется увеличением российской квоты на добычу в рамках ОПЕК+, импорт медленно восстанавливается", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Секвестр ключевой ставки ЦБ и сезонное ослабление платежного баланса оказывают системное девальвационное давление, поэтому геополитический позитив все слабее проявляется в рубле, добавил он. "Текущая динамика китайской валюты укладывается в рамки консолидации в нижней половине диапазона 11-11,5 рублей. В текущий момент, учитывая отсутствие новостных триггеров, мы не видим поводов для выхода китайской валюты за обозначенные границы", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Данные от ЦБ показали ослабление рубля к доллару, но его незначительное укрепление к евро. Курс отошел от локальных минимумов, достигнутых в понедельник на фоне геополитического позитива, отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В середине дня продажи рубля увеличились, но к вечеру все снова пришло в относительное равновесие. Банки и крупные инвесторы продолжают развлекать себя прогнозами и ожиданиями по поводу будущей встречи президентов России и США", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Прогнозы В середине недели доллар будет находиться в пределах 79-81, юань – 10,95-11,15 рубля, считает Шепелев. Инвесторы ждут более конкретных новостей, до появления которых курс, вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 11,00-11,10 рубля, считает Григорьев.

