Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился по итогам торгов вторника - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250812/obzor-860643654.html
Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился по итогам торгов вторника
Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился по итогам торгов вторника - 12.08.2025, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился по итогам торгов вторника
Рубль к юаню на Московской бирже по итогу торгов вторника снизился на фоне геополитического позитива, следует из данных площадки и комментариев экспертов. | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T19:19+0300
2025-08-12T19:19+0300
экономика
рынок
торги
богдан зварич
опек
"бкс мир инвестиций"
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/77061/16/770611628_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_cda24920a03aa68c355fe8f4edb6f525.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню на Московской бирже по итогу торгов вторника снизился на фоне геополитического позитива, следует из данных площадки и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 5 копеек по отношению к предыдущему закрытию - до 11,06 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.13 мск дешевел на 0,72%, до 66,15 доллара за баррель. Относительная стабильность Юань вырос на 0,42%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 11,02–11,08 рубля. "На валютном рынке сохраняется относительная стабильность: доллар двигается около 80, юань – чуть выше 11. Ключевые факторы для рубля – вектор ДКП и экспортно-импортная динамика, геополитика тоже влияет на курс, но менее значимо. Снижение цен на нефть компенсируется увеличением российской квоты на добычу в рамках ОПЕК+, импорт медленно восстанавливается", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Секвестр ключевой ставки ЦБ и сезонное ослабление платежного баланса оказывают системное девальвационное давление, поэтому геополитический позитив все слабее проявляется в рубле, добавил он. "Текущая динамика китайской валюты укладывается в рамки консолидации в нижней половине диапазона 11-11,5 рублей. В текущий момент, учитывая отсутствие новостных триггеров, мы не видим поводов для выхода китайской валюты за обозначенные границы", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Данные от ЦБ показали ослабление рубля к доллару, но его незначительное укрепление к евро. Курс отошел от локальных минимумов, достигнутых в понедельник на фоне геополитического позитива, отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В середине дня продажи рубля увеличились, но к вечеру все снова пришло в относительное равновесие. Банки и крупные инвесторы продолжают развлекать себя прогнозами и ожиданиями по поводу будущей встречи президентов России и США", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Прогнозы В середине недели доллар будет находиться в пределах 79-81, юань – 10,95-11,15 рубля, считает Шепелев. Инвесторы ждут более конкретных новостей, до появления которых курс, вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 11,00-11,10 рубля, считает Григорьев.
https://1prime.ru/20250812/torgi-860643095.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77061/16/770611628_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0ab69f356d71ff10972111de2fc13d8f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, богдан зварич, опек, "бкс мир инвестиций", псб
Экономика, Рынок, Торги, Богдан Зварич, ОПЕК, "БКС Мир инвестиций", ПСБ
19:19 12.08.2025
 
Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился по итогам торгов вторника

Курс рубля к юаню на Московской бирже снизился на геополитическом позитиве

© fotolia.com / Eagle% Китайский юань
% Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© fotolia.com / Eagle
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню на Московской бирже по итогу торгов вторника снизился на фоне геополитического позитива, следует из данных площадки и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 5 копеек по отношению к предыдущему закрытию - до 11,06 рубля.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.13 мск дешевел на 0,72%, до 66,15 доллара за баррель.

Относительная стабильность

Юань вырос на 0,42%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 11,02–11,08 рубля.
"На валютном рынке сохраняется относительная стабильность: доллар двигается около 80, юань – чуть выше 11. Ключевые факторы для рубля – вектор ДКП и экспортно-импортная динамика, геополитика тоже влияет на курс, но менее значимо. Снижение цен на нефть компенсируется увеличением российской квоты на добычу в рамках ОПЕК+, импорт медленно восстанавливается", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Секвестр ключевой ставки ЦБ и сезонное ослабление платежного баланса оказывают системное девальвационное давление, поэтому геополитический позитив все слабее проявляется в рубле, добавил он.
"Текущая динамика китайской валюты укладывается в рамки консолидации в нижней половине диапазона 11-11,5 рублей. В текущий момент, учитывая отсутствие новостных триггеров, мы не видим поводов для выхода китайской валюты за обозначенные границы", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Данные от ЦБ показали ослабление рубля к доллару, но его незначительное укрепление к евро. Курс отошел от локальных минимумов, достигнутых в понедельник на фоне геополитического позитива, отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"В середине дня продажи рубля увеличились, но к вечеру все снова пришло в относительное равновесие. Банки и крупные инвесторы продолжают развлекать себя прогнозами и ожиданиями по поводу будущей встречи президентов России и США", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

Прогнозы

В середине недели доллар будет находиться в пределах 79-81, юань – 10,95-11,15 рубля, считает Шепелев.
Инвесторы ждут более конкретных новостей, до появления которых курс, вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 11,00-11,10 рубля, считает Григорьев.
Сотрудник Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
Российский рынок акций завершил торги умеренным ростом
19:06
 
ЭкономикаРынокТоргиБогдан ЗваричОПЕК"БКС Мир инвестиций"ПСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала