Оператор парома Сокчхо-Владивосток возобновит перевозку пассажиров

2025-08-12T03:18+0300

бизнес

владивосток

южная корея

китай

мид рф

мид

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - ПРАЙМ. Южнокорейский оператор парома Сокчхо-Владивосток получил разрешение на перевозку пассажиров и возобновит ее в конце августа - начале сентября, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке. Грузопассажирский паром Oriental Pearl VI ("Восточная жемчужина №6") 19 ноября 2023 года совершил первый за почти 10 лет пассажирский рейс из Владивостока в Сокчхо. Судно ходило дважды в неделю. В начале февраля 2024 года рейсы приостановили. Южнокорейский канал G1 сообщал, что паром не ходит из-за невыплаты зарплаты экипажу, и судьба этого маршрута неизвестна. В апреле 2024 года офис компании-оператора паромной линии во Владивостоке закрылся. В начале августа паром возобновил грузовые перевозки. "Пока судно ходит в грузовом варианте, однако судоходная компания GNLST уже объявила о получении окончательного разрешения на перевозку пассажиров и предполагает начать рейсы с ними в конце этого месяца или в начале сентября", - сообщает представительство со ссылкой на южнокорейское издание Bjynews. Отмечается, что пассажиры смогут разместиться в каютах люкс, полулюкс, первый класс, бизнес-классе, второй класс, эконом-класс А и эконом-класс B. Стоимость самой дорогой каюты - около 107 тысяч рублей в одну сторону и 165 тысяч рублей - в обе стороны, а самого дешевого места эконом-класса B - 21 тысяча рублей в одну сторону и 32 тысячи рублей - туда и обратно. Также с пассажиров будут брать плату за пользование терминалом Владивостока в размере четырех тысяч рублей туда и обратно и за пользование терминалом Сокчхо при отправлении в размере 115 рублей. Отдельно оплачивается питание и пользование Wi-Fi. На борт также допускаются домашние животные - кошки и собаки, перевозка оплачивается отдельно. Разрешается провозить до двух мест ручной клади весом до 25 килограммов. Международные морские перевозки из Сокчхо по линии Сокчхо-Зарубино, которые связывали Южную Корею кратчайшим маршрутом с российским Приморьем и северо-восточными провинциями Китая, начались в апреле 2000 года. Как отмечала мэрия Сокчхо, они внесли существенный вклад в активизацию экономического взаимодействия и гуманитарные обмены, но из-за ухудшения международной обстановки и "сложных таможенных процедур КНР и РФ" морская линия была закрыта, а затем открывалась вновь, однако не выдержав экономических сложностей отрасли после крушения парома "Севоль", окончательно прекратила свою работу. Последний раз рейс по этому маршруту совершался в июне 2014 года. Власти города Сокчхо ранее заявляли РИА Новости, что возрождение паромной линии между южнокорейским Сокчхо и Владивостоком дает "зеленый свет" активизации обменов в экономической, туристической и других сферах между Южной Кореей и Россией и окажет значительное положительное влияние на местную экономику.

