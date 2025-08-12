https://1prime.ru/20250812/operator-860588668.html
Оператор парома Сокчхо-Владивосток возобновит перевозку пассажиров
Оператор парома Сокчхо-Владивосток возобновит перевозку пассажиров - 12.08.2025, ПРАЙМ
Оператор парома Сокчхо-Владивосток возобновит перевозку пассажиров
Южнокорейский оператор парома Сокчхо-Владивосток получил разрешение на перевозку пассажиров и возобновит ее в конце августа - начале сентября, сообщает... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T03:18+0300
2025-08-12T03:18+0300
2025-08-12T03:18+0300
бизнес
владивосток
южная корея
китай
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860588668.jpg?1754957892
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - ПРАЙМ. Южнокорейский оператор парома Сокчхо-Владивосток получил разрешение на перевозку пассажиров и возобновит ее в конце августа - начале сентября, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке.
Грузопассажирский паром Oriental Pearl VI ("Восточная жемчужина №6") 19 ноября 2023 года совершил первый за почти 10 лет пассажирский рейс из Владивостока в Сокчхо. Судно ходило дважды в неделю. В начале февраля 2024 года рейсы приостановили. Южнокорейский канал G1 сообщал, что паром не ходит из-за невыплаты зарплаты экипажу, и судьба этого маршрута неизвестна. В апреле 2024 года офис компании-оператора паромной линии во Владивостоке закрылся. В начале августа паром возобновил грузовые перевозки.
"Пока судно ходит в грузовом варианте, однако судоходная компания GNLST уже объявила о получении окончательного разрешения на перевозку пассажиров и предполагает начать рейсы с ними в конце этого месяца или в начале сентября", - сообщает представительство со ссылкой на южнокорейское издание Bjynews.
Отмечается, что пассажиры смогут разместиться в каютах люкс, полулюкс, первый класс, бизнес-классе, второй класс, эконом-класс А и эконом-класс B. Стоимость самой дорогой каюты - около 107 тысяч рублей в одну сторону и 165 тысяч рублей - в обе стороны, а самого дешевого места эконом-класса B - 21 тысяча рублей в одну сторону и 32 тысячи рублей - туда и обратно.
Также с пассажиров будут брать плату за пользование терминалом Владивостока в размере четырех тысяч рублей туда и обратно и за пользование терминалом Сокчхо при отправлении в размере 115 рублей. Отдельно оплачивается питание и пользование Wi-Fi.
На борт также допускаются домашние животные - кошки и собаки, перевозка оплачивается отдельно. Разрешается провозить до двух мест ручной клади весом до 25 килограммов.
Международные морские перевозки из Сокчхо по линии Сокчхо-Зарубино, которые связывали Южную Корею кратчайшим маршрутом с российским Приморьем и северо-восточными провинциями Китая, начались в апреле 2000 года. Как отмечала мэрия Сокчхо, они внесли существенный вклад в активизацию экономического взаимодействия и гуманитарные обмены, но из-за ухудшения международной обстановки и "сложных таможенных процедур КНР и РФ" морская линия была закрыта, а затем открывалась вновь, однако не выдержав экономических сложностей отрасли после крушения парома "Севоль", окончательно прекратила свою работу. Последний раз рейс по этому маршруту совершался в июне 2014 года.
Власти города Сокчхо ранее заявляли РИА Новости, что возрождение паромной линии между южнокорейским Сокчхо и Владивостоком дает "зеленый свет" активизации обменов в экономической, туристической и других сферах между Южной Кореей и Россией и окажет значительное положительное влияние на местную экономику.
владивосток
южная корея
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, владивосток, южная корея, китай, мид рф, мид
Бизнес, Владивосток, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КИТАЙ, МИД РФ, МИД
Оператор парома Сокчхо-Владивосток возобновит перевозку пассажиров
Оператор парома Сокчхо-Владивосток получил разрешение на перевозку пассажиров
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - ПРАЙМ. Южнокорейский оператор парома Сокчхо-Владивосток получил разрешение на перевозку пассажиров и возобновит ее в конце августа - начале сентября, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке.
Грузопассажирский паром Oriental Pearl VI ("Восточная жемчужина №6") 19 ноября 2023 года совершил первый за почти 10 лет пассажирский рейс из Владивостока в Сокчхо. Судно ходило дважды в неделю. В начале февраля 2024 года рейсы приостановили. Южнокорейский канал G1 сообщал, что паром не ходит из-за невыплаты зарплаты экипажу, и судьба этого маршрута неизвестна. В апреле 2024 года офис компании-оператора паромной линии во Владивостоке закрылся. В начале августа паром возобновил грузовые перевозки.
"Пока судно ходит в грузовом варианте, однако судоходная компания GNLST уже объявила о получении окончательного разрешения на перевозку пассажиров и предполагает начать рейсы с ними в конце этого месяца или в начале сентября", - сообщает представительство со ссылкой на южнокорейское издание Bjynews.
Отмечается, что пассажиры смогут разместиться в каютах люкс, полулюкс, первый класс, бизнес-классе, второй класс, эконом-класс А и эконом-класс B. Стоимость самой дорогой каюты - около 107 тысяч рублей в одну сторону и 165 тысяч рублей - в обе стороны, а самого дешевого места эконом-класса B - 21 тысяча рублей в одну сторону и 32 тысячи рублей - туда и обратно.
Также с пассажиров будут брать плату за пользование терминалом Владивостока в размере четырех тысяч рублей туда и обратно и за пользование терминалом Сокчхо при отправлении в размере 115 рублей. Отдельно оплачивается питание и пользование Wi-Fi.
На борт также допускаются домашние животные - кошки и собаки, перевозка оплачивается отдельно. Разрешается провозить до двух мест ручной клади весом до 25 килограммов.
Международные морские перевозки из Сокчхо по линии Сокчхо-Зарубино, которые связывали Южную Корею кратчайшим маршрутом с российским Приморьем и северо-восточными провинциями Китая, начались в апреле 2000 года. Как отмечала мэрия Сокчхо, они внесли существенный вклад в активизацию экономического взаимодействия и гуманитарные обмены, но из-за ухудшения международной обстановки и "сложных таможенных процедур КНР и РФ" морская линия была закрыта, а затем открывалась вновь, однако не выдержав экономических сложностей отрасли после крушения парома "Севоль", окончательно прекратила свою работу. Последний раз рейс по этому маршруту совершался в июне 2014 года.
Власти города Сокчхо ранее заявляли РИА Новости, что возрождение паромной линии между южнокорейским Сокчхо и Владивостоком дает "зеленый свет" активизации обменов в экономической, туристической и других сферах между Южной Кореей и Россией и окажет значительное положительное влияние на местную экономику.