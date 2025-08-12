Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оператор парома Сокчхо-Владивосток возобновит перевозку пассажиров - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250812/operator-860588668.html
Оператор парома Сокчхо-Владивосток возобновит перевозку пассажиров
Оператор парома Сокчхо-Владивосток возобновит перевозку пассажиров - 12.08.2025, ПРАЙМ
Оператор парома Сокчхо-Владивосток возобновит перевозку пассажиров
Южнокорейский оператор парома Сокчхо-Владивосток получил разрешение на перевозку пассажиров и возобновит ее в конце августа - начале сентября, сообщает... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T03:18+0300
2025-08-12T03:18+0300
бизнес
владивосток
южная корея
китай
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860588668.jpg?1754957892
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - ПРАЙМ. Южнокорейский оператор парома Сокчхо-Владивосток получил разрешение на перевозку пассажиров и возобновит ее в конце августа - начале сентября, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке. Грузопассажирский паром Oriental Pearl VI ("Восточная жемчужина №6") 19 ноября 2023 года совершил первый за почти 10 лет пассажирский рейс из Владивостока в Сокчхо. Судно ходило дважды в неделю. В начале февраля 2024 года рейсы приостановили. Южнокорейский канал G1 сообщал, что паром не ходит из-за невыплаты зарплаты экипажу, и судьба этого маршрута неизвестна. В апреле 2024 года офис компании-оператора паромной линии во Владивостоке закрылся. В начале августа паром возобновил грузовые перевозки. "Пока судно ходит в грузовом варианте, однако судоходная компания GNLST уже объявила о получении окончательного разрешения на перевозку пассажиров и предполагает начать рейсы с ними в конце этого месяца или в начале сентября", - сообщает представительство со ссылкой на южнокорейское издание Bjynews. Отмечается, что пассажиры смогут разместиться в каютах люкс, полулюкс, первый класс, бизнес-классе, второй класс, эконом-класс А и эконом-класс B. Стоимость самой дорогой каюты - около 107 тысяч рублей в одну сторону и 165 тысяч рублей - в обе стороны, а самого дешевого места эконом-класса B - 21 тысяча рублей в одну сторону и 32 тысячи рублей - туда и обратно. Также с пассажиров будут брать плату за пользование терминалом Владивостока в размере четырех тысяч рублей туда и обратно и за пользование терминалом Сокчхо при отправлении в размере 115 рублей. Отдельно оплачивается питание и пользование Wi-Fi. На борт также допускаются домашние животные - кошки и собаки, перевозка оплачивается отдельно. Разрешается провозить до двух мест ручной клади весом до 25 килограммов. Международные морские перевозки из Сокчхо по линии Сокчхо-Зарубино, которые связывали Южную Корею кратчайшим маршрутом с российским Приморьем и северо-восточными провинциями Китая, начались в апреле 2000 года. Как отмечала мэрия Сокчхо, они внесли существенный вклад в активизацию экономического взаимодействия и гуманитарные обмены, но из-за ухудшения международной обстановки и "сложных таможенных процедур КНР и РФ" морская линия была закрыта, а затем открывалась вновь, однако не выдержав экономических сложностей отрасли после крушения парома "Севоль", окончательно прекратила свою работу. Последний раз рейс по этому маршруту совершался в июне 2014 года. Власти города Сокчхо ранее заявляли РИА Новости, что возрождение паромной линии между южнокорейским Сокчхо и Владивостоком дает "зеленый свет" активизации обменов в экономической, туристической и других сферах между Южной Кореей и Россией и окажет значительное положительное влияние на местную экономику.
владивосток
южная корея
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, владивосток, южная корея, китай, мид рф, мид
Бизнес, Владивосток, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КИТАЙ, МИД РФ, МИД
03:18 12.08.2025
 
Оператор парома Сокчхо-Владивосток возобновит перевозку пассажиров

Оператор парома Сокчхо-Владивосток получил разрешение на перевозку пассажиров

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - ПРАЙМ. Южнокорейский оператор парома Сокчхо-Владивосток получил разрешение на перевозку пассажиров и возобновит ее в конце августа - начале сентября, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке.
Грузопассажирский паром Oriental Pearl VI ("Восточная жемчужина №6") 19 ноября 2023 года совершил первый за почти 10 лет пассажирский рейс из Владивостока в Сокчхо. Судно ходило дважды в неделю. В начале февраля 2024 года рейсы приостановили. Южнокорейский канал G1 сообщал, что паром не ходит из-за невыплаты зарплаты экипажу, и судьба этого маршрута неизвестна. В апреле 2024 года офис компании-оператора паромной линии во Владивостоке закрылся. В начале августа паром возобновил грузовые перевозки.
"Пока судно ходит в грузовом варианте, однако судоходная компания GNLST уже объявила о получении окончательного разрешения на перевозку пассажиров и предполагает начать рейсы с ними в конце этого месяца или в начале сентября", - сообщает представительство со ссылкой на южнокорейское издание Bjynews.
Отмечается, что пассажиры смогут разместиться в каютах люкс, полулюкс, первый класс, бизнес-классе, второй класс, эконом-класс А и эконом-класс B. Стоимость самой дорогой каюты - около 107 тысяч рублей в одну сторону и 165 тысяч рублей - в обе стороны, а самого дешевого места эконом-класса B - 21 тысяча рублей в одну сторону и 32 тысячи рублей - туда и обратно.
Также с пассажиров будут брать плату за пользование терминалом Владивостока в размере четырех тысяч рублей туда и обратно и за пользование терминалом Сокчхо при отправлении в размере 115 рублей. Отдельно оплачивается питание и пользование Wi-Fi.
На борт также допускаются домашние животные - кошки и собаки, перевозка оплачивается отдельно. Разрешается провозить до двух мест ручной клади весом до 25 килограммов.
Международные морские перевозки из Сокчхо по линии Сокчхо-Зарубино, которые связывали Южную Корею кратчайшим маршрутом с российским Приморьем и северо-восточными провинциями Китая, начались в апреле 2000 года. Как отмечала мэрия Сокчхо, они внесли существенный вклад в активизацию экономического взаимодействия и гуманитарные обмены, но из-за ухудшения международной обстановки и "сложных таможенных процедур КНР и РФ" морская линия была закрыта, а затем открывалась вновь, однако не выдержав экономических сложностей отрасли после крушения парома "Севоль", окончательно прекратила свою работу. Последний раз рейс по этому маршруту совершался в июне 2014 года.
Власти города Сокчхо ранее заявляли РИА Новости, что возрождение паромной линии между южнокорейским Сокчхо и Владивостоком дает "зеленый свет" активизации обменов в экономической, туристической и других сферах между Южной Кореей и Россией и окажет значительное положительное влияние на местную экономику.
 
БизнесВладивостокЮЖНАЯ КОРЕЯКИТАЙМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала