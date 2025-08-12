Опрос показал интерес россиян к недвижимости в курортных зонах

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Порядка 27% опрошенных в России хотели бы приобрести собственность для своего отдыха в курортных зонах, лидерами среди российских направлений стали Сочи и Анапа, а среди зарубежных - Европа в целом, а также Турция, Таиланд и Вьетнам, говорится в исследовании сервиса "Купибилет", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Там уточнили, что в исследовании приняло участие свыше 1,3 тысячи граждан России. "Интерес к недвижимости в курортных зонах остается высоким: 27% респондентов хотели бы приобрести собственность для отдыха, а 8% уже являются владельцами такой недвижимости", - рассказали в сервисе.
"При этом почти треть опрошенных (30%) допускают такую возможность в будущем, хотя конкретных планов пока не строят. Остальные заявили, что никогда не задумывались о покупке жилья в курортных регионах", - добавляется там.
Что же касается предпочтений, то 35% выбирают российские направления, такие как Сочи или Анапа. Зарубежные курорты также популярны: 22% рассматривают Европу, 18% — Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам), а 15% отдают предпочтение Турции. Реже упоминаются ОАЭ (2%) и другие направления (8%), говорится в сообщении.
"Исследование выявило ключевые тренды, которые наблюдаются и в динамике продаж авиабилетов. Тот факт, что 35% ответивших рассматривают отечественные курорты как приоритет для инвестиций, полностью коррелирует с данными аналитиков компании: спрос на перелеты в Сочи вырос на 30% в 2025 году, причем 25% пассажиров совершают более двух поездок в год", — рассказали в пресс-службе сервиса.
Это подтверждает гипотезу, что возможно многие сначала знакомятся с курортной местностью как туристы, прежде чем рассматривать покупку недвижимости там, заключили в компании.
 
Заголовок открываемого материала