21:46 12.08.2025 (обновлено: 21:58 12.08.2025)
 
Россия уже победила в конфликте с Украиной, заявил Орбан

Орбан: Россия уже победила в конфликте, а Украина проиграла

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 12 авг - ПРАЙМ. Россия уже победила в конфликте, а Украина проиграла, и вопрос только в том, когда стоящий за Киевом Запад это признает, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы так говорим, как будто у военной ситуации открытый финал, но это не так. Эту войну Украина проиграла. Россия эту войну выиграла. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, стоящий за украинцами, признает, что это произошло, и что из всего этого последует", - сказал Орбан в интервью интернет-порталу Patriota, опубликованном в YouTube.
Венгерский премьер отметил, что Украина "не капитулирует сейчас, потому что европейцы - а американцы, как видно, все меньше - снабжают ее оружием и деньгами", иначе конфликт бы "давным-давно закончился".
По его словам, европейские лидеры еще до вступления в должность президента США Дональда Трампа должны были начать переговоры с Россией, и тогда они "держали будущее Европы в своих руках", а сейчас решение о будущем Европы будут принимать лидеры России и США.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
В Австрии призвали Евросоюз прекратить миллиардные выплаты Украине
15:34
Ранее Орбан заявил, что на саммите ЕС прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте.
Ранее Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине, в котором члены ЕС обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
 
ПолитикаРОССИЯОбществоУКРАИНАКиевЗАПАДВиктор ОрбанДональд ТрампВладимир ПутинЕСYouTube
 
 
