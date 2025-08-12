Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажиропоток аэропорта Владивостока вырос на 12% - 12.08.2025
Пассажиропоток аэропорта Владивостока вырос на 12%
Рост потока в международном аэропорту Владивостока увеличился на 12% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-службу аэропорта. | 12.08.2025, ПРАЙМ
бизнес
пекин
владивосток
благовещенск
air china
аэрофлот
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - ПРАЙМ. Рост потока в международном аэропорту Владивостока увеличился на 12% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-службу аэропорта. "Международный аэропорт "Владивосток" обслужил 1 миллион 804 тысячи пассажиров по итогам семи месяцев, увеличив пассажиропоток на 12% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении. Внутренние авиалинии обслужили 1 миллион 410 тысяч пассажиров с начала 2025 года. Международные линии – 394 тысячи пассажиров. Общий пассажиропоток Международного аэропорта "Владивосток" в июле вырос на 7% по сравнению с прошлым годом и составил 360 тысяч пассажиров. Пассажиропоток на внутренних авиалиниях в прошлом месяце составил 292 тысячи человек. Значительный рост перевозок составил по маршрутам в Благовещенск, Екатеринбург и Якутск. На международных линиях за июль аэропорт обслужил 68 тысяч пассажиров. Значительный прирост числа пассажиров отмечается на рейсах в Пекин, Пхеньян и Шанхай. В июле состоялось открытие новых рейсов. Авиакомпания China Southern Airlines начала летать в Харбин, Chengdu Airlines — в Шэньян, а "Якутия" — в Яньтай. Кроме того, Air China увеличила число рейсов в Пекин до ежедневных, доведя общее количество полетов в столицу Китая до 21 раза в неделю. Внутренние линии отмечены увеличением частоты рейсов авиакомпании "Аэрофлот" в Москву до 44 раз в неделю и S7 Airlines в Новосибирск до 21 раза в неделю. Авиакомпания "Аврора" возобновила сезонные полеты в Советскую Гавань, Николаевск-на-Амуре и на Итуруп.
пекин
владивосток
благовещенск
бизнес, пекин, владивосток, благовещенск, air china, аэрофлот
05:49 12.08.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - ПРАЙМ. Рост потока в международном аэропорту Владивостока увеличился на 12% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-службу аэропорта.
"Международный аэропорт "Владивосток" обслужил 1 миллион 804 тысячи пассажиров по итогам семи месяцев, увеличив пассажиропоток на 12% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.
Внутренние авиалинии обслужили 1 миллион 410 тысяч пассажиров с начала 2025 года. Международные линии – 394 тысячи пассажиров.
Общий пассажиропоток Международного аэропорта "Владивосток" в июле вырос на 7% по сравнению с прошлым годом и составил 360 тысяч пассажиров. Пассажиропоток на внутренних авиалиниях в прошлом месяце составил 292 тысячи человек. Значительный рост перевозок составил по маршрутам в Благовещенск, Екатеринбург и Якутск.
На международных линиях за июль аэропорт обслужил 68 тысяч пассажиров. Значительный прирост числа пассажиров отмечается на рейсах в Пекин, Пхеньян и Шанхай.
В июле состоялось открытие новых рейсов. Авиакомпания China Southern Airlines начала летать в Харбин, Chengdu Airlines — в Шэньян, а "Якутия" — в Яньтай. Кроме того, Air China увеличила число рейсов в Пекин до ежедневных, доведя общее количество полетов в столицу Китая до 21 раза в неделю.
Внутренние линии отмечены увеличением частоты рейсов авиакомпании "Аэрофлот" в Москву до 44 раз в неделю и S7 Airlines в Новосибирск до 21 раза в неделю. Авиакомпания "Аврора" возобновила сезонные полеты в Советскую Гавань, Николаевск-на-Амуре и на Итуруп.
 
