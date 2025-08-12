https://1prime.ru/20250812/plan-860591015.html
В Пензенской области ввели план "Ковер"
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. План "Ковер" введен в Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"В Пензенской области введен план "Ковер", - написал он в Telegram-канале.
Он добавил, что действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В Росавиации позднее подтвердили введение ограничений в аэропорту Пензы.
"Аэропорт Пензы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал официальный представитель федерального агентства Артем Кореняко в Telegram-канале.
