В Пензенской области ввели план "Ковер"

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. План "Ковер" введен в Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "В Пензенской области введен план "Ковер", - написал он в Telegram-канале. Он добавил, что действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации позднее подтвердили введение ограничений в аэропорту Пензы. "Аэропорт Пензы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал официальный представитель федерального агентства Артем Кореняко в Telegram-канале.

