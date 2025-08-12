https://1prime.ru/20250812/politsija-860588775.html

Полиция не привлекается к саммиту Путина и Трампа на Аляске

2025-08-12T03:27+0300

экономика

общество

мировая экономика

сша

аляска

москва

владимир путин

дональд трамп

ФЭРБЕНКС (штат Аляска, США), 12 авг – ПРАЙМ, Алексей Алексеев. Полиция города Фэрбенкса на Аляске сообщила РИА Новости, что не привлекается к готовящемуся саммиту лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который пройдет на территории штата. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. "Департамент полиции Фэрбенкса не имеет отношения к встрече (лидеров РФ и США – ред.)", – сказали агентству в местном полицейском управлении. Город Фэрбенкс имеет историческое значение для США и России. Из этого города во время Второй мировой войны доставлялись грузы в СССР в рамках ленд-лиза, там расположен памятник советским и американским летчикам. Однако в понедельник, 11 августа, в мэрии города сообщили РИА Новости, что не осведомлены о возможном месте встречи президентов России и Соединенных Штатов.

общество , мировая экономика, сша, аляска, москва, владимир путин, дональд трамп