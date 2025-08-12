Правительство не поддержало идею ввести допналог для трудовых мигрантов

https://1prime.ru/20250812/pravitelstvo--860623129.html
МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. В правительстве РФ не поддержали предложение Института социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) ввести для трудовых мигрантов дополнительный налог, средства от которого бы направлялись на образовательные программы для них. Ранее кабмину предложили ввести для трудовых мигрантов налог в размере 5,1% от зарплаты, средства от которого предлагалось направить на развитие образовательных программ для приезжих - изучение русского языка и основ законодательства России, помощь в социальной адаптации. Соответствующее обращение ИСАПР было направлено также в адрес Совфеда и Госдумы. "Полагаем, что предложение по введению обязательного ежемесячного налога на трудовых мигрантов недостаточно обосновано и не поддерживается", - говорится в ответе на обращение института директора Департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда РФ Михаила Кирсанова. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Кирсанов отметил, что Департамент Минтруда совместно с министерством науки РФ, а также с министерством финансов, рассмотрев обращение, сообщают, что в соответствии законом "О правовом положении иностранных граждан в РФ" иностранный гражданин в целях получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу либо патента, обязан подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации. "По вашему предложению о введении обязательного ежемесячного налога на трудовых мигрантов в размере 5,1% от их заработной платы с последующим зачислением этих средств в региональные бюджеты страны.. порядок налогообложения доходов физических лиц, в том числе трудовых мигрантов, осуществляется в соответствии с положениями главы 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса РФ. Патент иностранному гражданину выдается (продлевается) на период, за который уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в виде фиксированного авансового платежа", - говорится в письме. При этом размер фиксированного авансового платежа по НДФЛ подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта РФ, указывают в департаменте. Согласно Бюджетному кодексу РФ, суммы НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа зачисляются в бюджеты субъектов РФ по нормативу 100%. "Таким образом, действующее законодательство РФ предоставляет субъектам РФ возможность регулировать подлежащую уплате иностранными гражданами сумму фиксированного авансового платежа по НДФЛ исходя из спроса на иностранную рабочую силу с учетом экономических и социальных критериев в каждом конкретном субъекте РФ", - отмечается в документе. В департаменте также подчеркивают, что "налоги не могут иметь дискриминационный характер.. должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными". В Минтруда также напоминают, что Минобрнауки России обеспечены разработка и внедрение образовательных ресурсов в сети "Интернет", обеспечивающих возможность обучения иностранных граждан на безвозмездной основе. Бюджетный комитет Совфеда также не поддержал инициативу ИСАПР, считая введение дополнительного налога не в полной мере обоснованным. Ответ комитета есть в распоряжении РИА Новости.
