Приостановка производства в Китае может привести к росту цен на литий - 12.08.2025, ПРАЙМ
Приостановка производства в Китае может привести к росту цен на литий
Приостановка производства в Китае может привести к росту цен на литий - 12.08.2025, ПРАЙМ
Приостановка производства в Китае может привести к росту цен на литий
Приостановка крупнейшим в мире китайским производителем литий-ионных аккумуляторов CATL производства на литиевом руднике в провинции Цзянси на юго-востоке Китая | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T06:07+0300
2025-08-12T06:07+0300
энергетика
экономика
промышленность
китай
кнр
ПЕКИН, 12 авг - ПРАЙМ. Приостановка крупнейшим в мире китайским производителем литий-ионных аккумуляторов CATL производства на литиевом руднике в провинции Цзянси на юго-востоке Китая может привести к резкому росту цен на литий, считают аналитики китайского инвестиционного банка CITIC Securities. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что крупнейший в мире китайский производитель литий-ионных аккумуляторов CATL приостановил производство на крупном литиевом руднике в провинции Цзянси на юго-востоке Китая по меньшей мере на три месяца. "По нашей оценке, это сократит внутреннее предложение лития на 8,3 тысячи тонн в месяц, что составляет 8% от ежемесячного внутреннего предложения лития, что приведет к дефициту ежемесячного баланса спроса и предложения и значительному росту цен на литий", - приводит во вторник слова аналитиков CITIC Securities китайский информационный портал "Ицай". По словам аналитиков, внутренний спрос в КНР на литиевые аккумуляторы остается высоким, а в связи с сокращением импорта литиевой соли из-за рубежа ожидается дальнейший рост цен на литий. В банке также отметили, то общая производственная мощность рудников в Инчуне в провинции Цзянси составляет 185 тысяч тонн хлорида лития в год, что составляет 12,5% от мирового предложения. "Полная остановка производства может привести к глобальному дефициту лития", - добавили аналитики.
китай
кнр
промышленность, китай, кнр
Энергетика, Экономика, Промышленность, КИТАЙ, КНР
06:07 12.08.2025
 
Приостановка производства в Китае может привести к росту цен на литий

CITIC Securities: приостановка производства в Китае может привести к росту цен на литий

ПЕКИН, 12 авг - ПРАЙМ. Приостановка крупнейшим в мире китайским производителем литий-ионных аккумуляторов CATL производства на литиевом руднике в провинции Цзянси на юго-востоке Китая может привести к резкому росту цен на литий, считают аналитики китайского инвестиционного банка CITIC Securities.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что крупнейший в мире китайский производитель литий-ионных аккумуляторов CATL приостановил производство на крупном литиевом руднике в провинции Цзянси на юго-востоке Китая по меньшей мере на три месяца.
"По нашей оценке, это сократит внутреннее предложение лития на 8,3 тысячи тонн в месяц, что составляет 8% от ежемесячного внутреннего предложения лития, что приведет к дефициту ежемесячного баланса спроса и предложения и значительному росту цен на литий", - приводит во вторник слова аналитиков CITIC Securities китайский информационный портал "Ицай".
По словам аналитиков, внутренний спрос в КНР на литиевые аккумуляторы остается высоким, а в связи с сокращением импорта литиевой соли из-за рубежа ожидается дальнейший рост цен на литий. В банке также отметили, то общая производственная мощность рудников в Инчуне в провинции Цзянси составляет 185 тысяч тонн хлорида лития в год, что составляет 12,5% от мирового предложения.
"Полная остановка производства может привести к глобальному дефициту лития", - добавили аналитики.
 
