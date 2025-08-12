https://1prime.ru/20250812/putin--860639564.html
Путин провел совещание по экономическим вопросам
Путин провел совещание по экономическим вопросам - 12.08.2025, ПРАЙМ
Путин провел совещание по экономическим вопросам
Владимир Путин во вторник провел совещание, посвященное экономическим вопросам. В нем приняли участие представители администрации президента, правительства и... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T17:13+0300
2025-08-12T17:13+0300
2025-08-12T17:39+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
михаил мишустин
максим орешкин
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858377780_0:9:3042:1720_1920x0_80_0_0_5b81a88e7a06762f22fe48020776eaa9.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Владимир Путин во вторник провел совещание, посвященное экономическим вопросам. В нем приняли участие представители администрации президента, правительства и руководство ЦБ. Ключевые заявления президента — в материале агентства ПРАЙМ.Бюджет"Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, инфраструктуры, укрепление обороноспособности государства".ИнфляцияРынок трудаВ совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина. Предыдущее совещание на эту тему состоялось в июне в рамках рабочей поездки президента в Северо-Западный федеральный округ. Оно прошло в очном формате на полях Петербургского международного экономического форума в Константиновском дворце в Стрельне.
https://1prime.ru/20250812/shptle-860616350.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858377780_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_41c40811d404957e1893c0794dadf973.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владимир путин, михаил мишустин, максим орешкин, банк россии
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Максим Орешкин, Банк России
Путин провел совещание по экономическим вопросам
Путин собрал очное совещание, посвященное экономическим вопросам
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Владимир Путин во вторник провел совещание, посвященное экономическим вопросам. В нем приняли участие представители администрации президента, правительства и руководство ЦБ. Ключевые заявления президента — в материале агентства ПРАЙМ.
- Федеральный бюджет находится в стабильном состоянии;
- правительство уже приступило к подготовке федерального бюджета на 2026-2028 годы;
- подготовка бюджета требует значительных усилий и согласования всех аспектов с парламентом;
- важно принимать во внимание ситуацию на международных рынках при разработке нового бюджета.
"Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, инфраструктуры, укрепление обороноспособности государства".
Владимир Путин
президент России
- Годовая инфляция по состоянию на июль составила 8,8%;
- инфляция имеет тенденцию к снижению и может достигнуть 6-7% к концу года.
- На рынке труда отмечается снижение дефицита кадров.
- уровень безработицы остается исторически низким, однако наблюдается рост скрытой безработицы.
- власти должны поддерживать постоянный диалог с бизнесом для решения возникающих вопросов.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Предыдущее совещание на эту тему состоялось в июне в рамках рабочей поездки президента в Северо-Западный федеральный округ. Оно прошло в очном формате на полях Петербургского международного экономического форума в Константиновском дворце в Стрельне.
Эксперт рассказал, чему может быть посвящена встреча Путина и Трампа