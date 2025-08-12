Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел совещание по экономическим вопросам - 12.08.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250812/putin--860639564.html
Путин провел совещание по экономическим вопросам
Путин провел совещание по экономическим вопросам - 12.08.2025, ПРАЙМ
Путин провел совещание по экономическим вопросам
Владимир Путин во вторник провел совещание, посвященное экономическим вопросам. В нем приняли участие представители администрации президента, правительства и... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T17:13+0300
2025-08-12T17:39+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
михаил мишустин
максим орешкин
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858377780_0:9:3042:1720_1920x0_80_0_0_5b81a88e7a06762f22fe48020776eaa9.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Владимир Путин во вторник провел совещание, посвященное экономическим вопросам. В нем приняли участие представители администрации президента, правительства и руководство ЦБ. Ключевые заявления президента — в материале агентства ПРАЙМ.Бюджет"Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, инфраструктуры, укрепление обороноспособности государства".ИнфляцияРынок трудаВ совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина. Предыдущее совещание на эту тему состоялось в июне в рамках рабочей поездки президента в Северо-Западный федеральный округ. Оно прошло в очном формате на полях Петербургского международного экономического форума в Константиновском дворце в Стрельне.
https://1prime.ru/20250812/shptle-860616350.html
рф
россия, рф, владимир путин, михаил мишустин, максим орешкин, банк россии
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Максим Орешкин, Банк России
17:13 12.08.2025 (обновлено: 17:39 12.08.2025)
 
Путин провел совещание по экономическим вопросам

Путин собрал очное совещание, посвященное экономическим вопросам

Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Владимир Путин во вторник провел совещание, посвященное экономическим вопросам. В нем приняли участие представители администрации президента, правительства и руководство ЦБ. Ключевые заявления президента — в материале агентства ПРАЙМ.

Бюджет

  • Федеральный бюджет находится в стабильном состоянии;
  • правительство уже приступило к подготовке федерального бюджета на 2026-2028 годы;
  • подготовка бюджета требует значительных усилий и согласования всех аспектов с парламентом;
  • важно принимать во внимание ситуацию на международных рынках при разработке нового бюджета.
"Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, инфраструктуры, укрепление обороноспособности государства".
Президент Владимир Путин встретился с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым
Владимир Путин
президент России

Инфляция

  • Годовая инфляция по состоянию на июль составила 8,8%;
  • инфляция имеет тенденцию к снижению и может достигнуть 6-7% к концу года.

Рынок труда

  • На рынке труда отмечается снижение дефицита кадров.
  • уровень безработицы остается исторически низким, однако наблюдается рост скрытой безработицы.
  • власти должны поддерживать постоянный диалог с бизнесом для решения возникающих вопросов.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Предыдущее совещание на эту тему состоялось в июне в рамках рабочей поездки президента в Северо-Западный федеральный округ. Оно прошло в очном формате на полях Петербургского международного экономического форума в Константиновском дворце в Стрельне.
Эксперт рассказал, чему может быть посвящена встреча Путина и Трампа
11:46
 
ЭкономикаРОССИЯРФВладимир ПутинМихаил МишустинМаксим ОрешкинБанк России
 
 
