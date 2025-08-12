https://1prime.ru/20250812/putin--860639564.html

Путин провел совещание по экономическим вопросам

Путин провел совещание по экономическим вопросам

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Владимир Путин во вторник провел совещание, посвященное экономическим вопросам. В нем приняли участие представители администрации президента, правительства и руководство ЦБ. Ключевые заявления президента — в материале агентства ПРАЙМ.Бюджет"Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, инфраструктуры, укрепление обороноспособности государства".ИнфляцияРынок трудаВ совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина. Предыдущее совещание на эту тему состоялось в июне в рамках рабочей поездки президента в Северо-Западный федеральный округ. Оно прошло в очном формате на полях Петербургского международного экономического форума в Константиновском дворце в Стрельне.

