https://1prime.ru/20250812/putin-860639721.html

Правительство приступило к подготовке бюджета на 2026-2028 годы

Правительство приступило к подготовке бюджета на 2026-2028 годы - 12.08.2025, ПРАЙМ

Правительство приступило к подготовке бюджета на 2026-2028 годы

Правительство РФ приступило к подготовке федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщил президент России Владимир Путин. | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T17:17+0300

2025-08-12T17:17+0300

2025-08-12T17:19+0300

экономика

владимир путин

правительство рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857562111_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_964febe382e54ac5e71e1c272d793104.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ приступило к подготовке федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщил президент России Владимир Путин."Правительство приступило к подготовке федерального бюджета на предстоящую трехлетку - с 2026 по 2028 год. Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, инфраструктуры, укрепление обороноспособности государства", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://1prime.ru/20250812/putin--860639564.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, правительство рф