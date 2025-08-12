Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство приступило к подготовке бюджета на 2026-2028 годы - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250812/putin-860639721.html
Правительство приступило к подготовке бюджета на 2026-2028 годы
Правительство приступило к подготовке бюджета на 2026-2028 годы - 12.08.2025, ПРАЙМ
Правительство приступило к подготовке бюджета на 2026-2028 годы
Правительство РФ приступило к подготовке федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщил президент России Владимир Путин. | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T17:17+0300
2025-08-12T17:19+0300
экономика
владимир путин
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857562111_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_964febe382e54ac5e71e1c272d793104.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ приступило к подготовке федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщил президент России Владимир Путин."Правительство приступило к подготовке федерального бюджета на предстоящую трехлетку - с 2026 по 2028 год. Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, инфраструктуры, укрепление обороноспособности государства", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
https://1prime.ru/20250812/putin--860639564.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857562111_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_7804b5431b5be7ce56e4af739a088ae2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, правительство рф
Экономика, Владимир Путин, Правительство РФ
17:17 12.08.2025 (обновлено: 17:19 12.08.2025)
 
Правительство приступило к подготовке бюджета на 2026-2028 годы

Путин: правительство приступило к подготовке бюджета на 2026-2028 годы

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ приступило к подготовке федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщил президент России Владимир Путин.
"Правительство приступило к подготовке федерального бюджета на предстоящую трехлетку - с 2026 по 2028 год. Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, инфраструктуры, укрепление обороноспособности государства", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Путин провел совещание по экономическим вопросам
17:13
 
ЭкономикаВладимир ПутинПравительство РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала