ЦБ контролирует ситуацию с охлаждением экономики, заявил Путин

2025-08-12T17:36+0300
2025-08-12T17:36+0300
2025-08-12T17:36+0300
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Многие эксперты говорят о существовании в РФ рисков чрезмерного охлаждения экономики, но Центробанк в этом вопросе ситуацию контролирует, заявил президент России Владимир Путин. "Многие эксперты говорят и о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии. Мы также с вами об этом говорили, в том числе в ходе рабочих предыдущих совещаний. С председателем (Центрального - ред.) банка говорим об этом постоянно. Банк ситуацию контролирует. Работает в том числе с предприятиями напрямую, оценивает ситуацию. И больших рисков, как я понимаю, банк сегодня не видит", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
