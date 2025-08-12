Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ контролирует ситуацию с охлаждением экономики, заявил Путин - 12.08.2025
ЦБ контролирует ситуацию с охлаждением экономики, заявил Путин
ЦБ контролирует ситуацию с охлаждением экономики, заявил Путин - 12.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ контролирует ситуацию с охлаждением экономики, заявил Путин
Многие эксперты говорят о существовании в РФ рисков чрезмерного охлаждения экономики, но Центробанк в этом вопросе ситуацию контролирует, заявил президент... | 12.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Многие эксперты говорят о существовании в РФ рисков чрезмерного охлаждения экономики, но Центробанк в этом вопросе ситуацию контролирует, заявил президент России Владимир Путин. "Многие эксперты говорят и о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии. Мы также с вами об этом говорили, в том числе в ходе рабочих предыдущих совещаний. С председателем (Центрального - ред.) банка говорим об этом постоянно. Банк ситуацию контролирует. Работает в том числе с предприятиями напрямую, оценивает ситуацию. И больших рисков, как я понимаю, банк сегодня не видит", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
финансы, россия, рф, владимир путин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
17:36 12.08.2025
 
ЦБ контролирует ситуацию с охлаждением экономики, заявил Путин

Путин заявил, что Центробанк контролирует ситуацию с охлаждением экономики

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Многие эксперты говорят о существовании в РФ рисков чрезмерного охлаждения экономики, но Центробанк в этом вопросе ситуацию контролирует, заявил президент России Владимир Путин.
"Многие эксперты говорят и о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии. Мы также с вами об этом говорили, в том числе в ходе рабочих предыдущих совещаний. С председателем (Центрального - ред.) банка говорим об этом постоянно. Банк ситуацию контролирует. Работает в том числе с предприятиями напрямую, оценивает ситуацию. И больших рисков, как я понимаю, банк сегодня не видит", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФВладимир Путин
 
 
