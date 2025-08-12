https://1prime.ru/20250812/rabotodateli-860589056.html
Более 90% российских работодателей сотрудничают с самозанятыми
Более 90% российских работодателей сотрудничают с самозанятыми - 12.08.2025, ПРАЙМ
Более 90% российских работодателей сотрудничают с самозанятыми
Более 90% российских работодателей сотрудничают с самозанятыми гражданами и в 59% случаев работодатели переводят их в штат компании, чаще всего это направления, | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T03:48+0300
2025-08-12T03:48+0300
2025-08-12T03:48+0300
экономика
бизнес
общество
рф
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860589056.jpg?1754959704
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Более 90% российских работодателей сотрудничают с самозанятыми гражданами и в 59% случаев работодатели переводят их в штат компании, чаще всего это направления, связанные с финансами, бухгалтерией, IT и технологиями, маркетингом и продажами, выяснили в середине лета в сервисе по поиску работы и персонала "Зарплата.ру", результаты исследования есть у РИА Новости.
В исследовании, проведенном с 28 июля по 11 августа, приняли участие 1 720 работодателей из всех округов РФ. Как показали результаты, для компаний сотрудничество с самозанятыми является распространенной практикой в бизнесе.
"Опыт сотрудничества с самозанятыми есть у 94% респондентов, только 6% его пока не имеют... По результатам взаимовыгодного сотрудничества в 59% случаев работодатели переводили самозанятых в штат их организации. При этом чаще всего инициатива перехода исходила от компании (83%), а не от самого самозанятого (17%)... Чаще всего переводили самозанятых в штат специалистов таких направлений, как бухгалтерия, финансы, IT и технологии, маркетинг, продажи", - говорится в исследовании.
Среди основных критериев перевода специалистов в штат работодатели назвали качественное выполнение проектных задач (72% опрошенных), выгодные и прибыльные сделки, которые состоялись благодаря работе сотрудника (55%), высокий потенциал работника (49%), заинтересованность в компании и разделение ее ценностей (43% опрошенных).
При этом работодатели не спешат брать потенциального сотрудника в штат из-за отсутствия успешных результатов и проектов (58% респондентов), неготовности брать ответственность за выполненные задач (48%) и нежелание работать в офисе по графику (33% респондентов), отметили исследователи.
"К основным преимуществам найма самозанятых участники исследования отнесли удобство для реализации разовых задач (70%), оптимизацию налоговых отчислений и страховых взносов (51%), отсутствие необходимости выделять рабочее место в офисе (48%), простоту оформления рабочих отношений (35%), доступность сотрудника и готовность к работе после рабочего дня (18%)", - указывается в исследовании.
Среди слабых мест работодатели отметили сложность поиска квалифицированного исполнителя (43% опрошенных), возможность работы одновременно на конкурентов (39%), трудности с контролем рабочего процесса (35%), одновременная работа на нескольких работодателей (33%), ненадежность самозанятых с возможностью уйти без отработки (32%), отсутствие ответственности (14% опрошенных).
Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) - введен в России в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности. Налоговый режим для самозанятых в РФ останется неизменным до конца 2028 года, как и планировалось, заявлял в прошлом году министр финансов РФ Антон Силуанов.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , рф, антон силуанов
Экономика, Бизнес, Общество , РФ, Антон Силуанов
Более 90% российских работодателей сотрудничают с самозанятыми
"Зарплата.ру": более 90% работодателей сотрудничают с самозанятыми
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Более 90% российских работодателей сотрудничают с самозанятыми гражданами и в 59% случаев работодатели переводят их в штат компании, чаще всего это направления, связанные с финансами, бухгалтерией, IT и технологиями, маркетингом и продажами, выяснили в середине лета в сервисе по поиску работы и персонала "Зарплата.ру", результаты исследования есть у РИА Новости.
В исследовании, проведенном с 28 июля по 11 августа, приняли участие 1 720 работодателей из всех округов РФ. Как показали результаты, для компаний сотрудничество с самозанятыми является распространенной практикой в бизнесе.
"Опыт сотрудничества с самозанятыми есть у 94% респондентов, только 6% его пока не имеют... По результатам взаимовыгодного сотрудничества в 59% случаев работодатели переводили самозанятых в штат их организации. При этом чаще всего инициатива перехода исходила от компании (83%), а не от самого самозанятого (17%)... Чаще всего переводили самозанятых в штат специалистов таких направлений, как бухгалтерия, финансы, IT и технологии, маркетинг, продажи", - говорится в исследовании.
Среди основных критериев перевода специалистов в штат работодатели назвали качественное выполнение проектных задач (72% опрошенных), выгодные и прибыльные сделки, которые состоялись благодаря работе сотрудника (55%), высокий потенциал работника (49%), заинтересованность в компании и разделение ее ценностей (43% опрошенных).
При этом работодатели не спешат брать потенциального сотрудника в штат из-за отсутствия успешных результатов и проектов (58% респондентов), неготовности брать ответственность за выполненные задач (48%) и нежелание работать в офисе по графику (33% респондентов), отметили исследователи.
"К основным преимуществам найма самозанятых участники исследования отнесли удобство для реализации разовых задач (70%), оптимизацию налоговых отчислений и страховых взносов (51%), отсутствие необходимости выделять рабочее место в офисе (48%), простоту оформления рабочих отношений (35%), доступность сотрудника и готовность к работе после рабочего дня (18%)", - указывается в исследовании.
Среди слабых мест работодатели отметили сложность поиска квалифицированного исполнителя (43% опрошенных), возможность работы одновременно на конкурентов (39%), трудности с контролем рабочего процесса (35%), одновременная работа на нескольких работодателей (33%), ненадежность самозанятых с возможностью уйти без отработки (32%), отсутствие ответственности (14% опрошенных).
Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) - введен в России в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности. Налоговый режим для самозанятых в РФ останется неизменным до конца 2028 года, как и планировалось, заявлял в прошлом году министр финансов РФ Антон Силуанов.