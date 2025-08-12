https://1prime.ru/20250812/rabotodateli-860589056.html

Более 90% российских работодателей сотрудничают с самозанятыми

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Более 90% российских работодателей сотрудничают с самозанятыми гражданами и в 59% случаев работодатели переводят их в штат компании, чаще всего это направления, связанные с финансами, бухгалтерией, IT и технологиями, маркетингом и продажами, выяснили в середине лета в сервисе по поиску работы и персонала "Зарплата.ру", результаты исследования есть у РИА Новости. В исследовании, проведенном с 28 июля по 11 августа, приняли участие 1 720 работодателей из всех округов РФ. Как показали результаты, для компаний сотрудничество с самозанятыми является распространенной практикой в бизнесе. "Опыт сотрудничества с самозанятыми есть у 94% респондентов, только 6% его пока не имеют... По результатам взаимовыгодного сотрудничества в 59% случаев работодатели переводили самозанятых в штат их организации. При этом чаще всего инициатива перехода исходила от компании (83%), а не от самого самозанятого (17%)... Чаще всего переводили самозанятых в штат специалистов таких направлений, как бухгалтерия, финансы, IT и технологии, маркетинг, продажи", - говорится в исследовании. Среди основных критериев перевода специалистов в штат работодатели назвали качественное выполнение проектных задач (72% опрошенных), выгодные и прибыльные сделки, которые состоялись благодаря работе сотрудника (55%), высокий потенциал работника (49%), заинтересованность в компании и разделение ее ценностей (43% опрошенных). При этом работодатели не спешат брать потенциального сотрудника в штат из-за отсутствия успешных результатов и проектов (58% респондентов), неготовности брать ответственность за выполненные задач (48%) и нежелание работать в офисе по графику (33% респондентов), отметили исследователи. "К основным преимуществам найма самозанятых участники исследования отнесли удобство для реализации разовых задач (70%), оптимизацию налоговых отчислений и страховых взносов (51%), отсутствие необходимости выделять рабочее место в офисе (48%), простоту оформления рабочих отношений (35%), доступность сотрудника и готовность к работе после рабочего дня (18%)", - указывается в исследовании. Среди слабых мест работодатели отметили сложность поиска квалифицированного исполнителя (43% опрошенных), возможность работы одновременно на конкурентов (39%), трудности с контролем рабочего процесса (35%), одновременная работа на нескольких работодателей (33%), ненадежность самозанятых с возможностью уйти без отработки (32%), отсутствие ответственности (14% опрошенных). Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) - введен в России в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности. Налоговый режим для самозанятых в РФ останется неизменным до конца 2028 года, как и планировалось, заявлял в прошлом году министр финансов РФ Антон Силуанов.

