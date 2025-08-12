Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде призвали Киев отказаться от иллюзий и ответить на запрос о мире - 12.08.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
В Раде призвали Киев отказаться от иллюзий и ответить на запрос о мире
политика
общество
сша
украина
аляска
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что украинским властям и парламентариям пора отказаться от иллюзий и ответить на запрос общества о завершении конфликта. "Задача власти, народных депутатов, украинских политиков и общественных деятелей – ответить на запрос общества о завершении войны, вернувшись из иллюзий в реальность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гетманцева. Как утверждает депутат, украинское общество должно быть готово к "тяжелым, но очень нужным решениям" в ходе переговорного процесса. Ранее Гетманцев призвал граждан Украины не ждать от намеченных переговоров об урегулировании конфликта выхода на границы 1991 года и готовиться к тяжелым компромиссам. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
общество , сша, украина, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, Общество , США, УКРАИНА, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
09:18 12.08.2025
 
В Раде призвали Киев отказаться от иллюзий и ответить на запрос о мире

Депутат Рады Гетманцев призвал Киев отказаться от иллюзий

© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy%Флаг Украины
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что украинским властям и парламентариям пора отказаться от иллюзий и ответить на запрос общества о завершении конфликта.
"Задача власти, народных депутатов, украинских политиков и общественных деятелей – ответить на запрос общества о завершении войны, вернувшись из иллюзий в реальность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гетманцева.
Как утверждает депутат, украинское общество должно быть готово к "тяжелым, но очень нужным решениям" в ходе переговорного процесса.
Ранее Гетманцев призвал граждан Украины не ждать от намеченных переговоров об урегулировании конфликта выхода на границы 1991 года и готовиться к тяжелым компромиссам.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
В Киеве допустили кровавую провокацию для срыва саммита России и США
Вчера, 16:39
 
Политика Общество США УКРАИНА Аляска Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский
 
 
