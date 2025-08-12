https://1prime.ru/20250812/rada-860597639.html
В Раде призвали Киев отказаться от иллюзий и ответить на запрос о мире
В Раде призвали Киев отказаться от иллюзий и ответить на запрос о мире - 12.08.2025, ПРАЙМ
В Раде призвали Киев отказаться от иллюзий и ответить на запрос о мире
Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что украинским властям и парламентариям пора отказаться от иллюзий и ответить на запрос общества о завершении... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T09:18+0300
2025-08-12T09:18+0300
2025-08-12T09:18+0300
политика
общество
сша
украина
аляска
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что украинским властям и парламентариям пора отказаться от иллюзий и ответить на запрос общества о завершении конфликта. "Задача власти, народных депутатов, украинских политиков и общественных деятелей – ответить на запрос общества о завершении войны, вернувшись из иллюзий в реальность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гетманцева. Как утверждает депутат, украинское общество должно быть готово к "тяжелым, но очень нужным решениям" в ходе переговорного процесса. Ранее Гетманцев призвал граждан Украины не ждать от намеченных переговоров об урегулировании конфликта выхода на границы 1991 года и готовиться к тяжелым компромиссам. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
https://1prime.ru/20250811/provokatsiya-860577011.html
сша
украина
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_39:0:1476:1078_1920x0_80_0_0_f807cb35ae61340ddad8b94f19d409e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, украина, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, Общество , США, УКРАИНА, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В Раде призвали Киев отказаться от иллюзий и ответить на запрос о мире
Депутат Рады Гетманцев призвал Киев отказаться от иллюзий
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что украинским властям и парламентариям пора отказаться от иллюзий и ответить на запрос общества о завершении конфликта.
"Задача власти, народных депутатов, украинских политиков и общественных деятелей – ответить на запрос общества о завершении войны, вернувшись из иллюзий в реальность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гетманцева.
Как утверждает депутат, украинское общество должно быть готово к "тяжелым, но очень нужным решениям" в ходе переговорного процесса.
Ранее Гетманцев призвал граждан Украины не ждать от намеченных переговоров об урегулировании конфликта выхода на границы 1991 года и готовиться к тяжелым компромиссам.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
В Киеве допустили кровавую провокацию для срыва саммита России и США