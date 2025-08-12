https://1prime.ru/20250812/rekord-860647360.html

Госдолг США впервые превысил отметку в $37 трлн

ВАШИНГТОН, 12 авг - ПРАЙМ. Госдолг США впервые в истории превысил отметку в 37 триллионов долларов, следует из базы данных Минфина."$37,004,817,625,842.56", — говорится в таблице о размере долга США по состоянию на 11 августа.

