Госдолг США впервые превысил отметку в $37 трлн - 12.08.2025
Госдолг США впервые превысил отметку в $37 трлн
ВАШИНГТОН, 12 авг - ПРАЙМ. Госдолг США впервые в истории превысил отметку в 37 триллионов долларов, следует из базы данных Минфина."$37,004,817,625,842.56", — говорится в таблице о размере долга США по состоянию на 11 августа.
сша, госдолг, госдолг сша
Экономика, США, госдолг, госдолг США
23:56 12.08.2025
 
Госдолг США впервые превысил отметку в $37 трлн

Минфин США сообщил о рекордном размере госдолга — 37 трлн долларов

© AFP / Karen BleierЗдание министерства финансов США в Вашингтоне.
ВАШИНГТОН, 12 авг - ПРАЙМ. Госдолг США впервые в истории превысил отметку в 37 триллионов долларов, следует из базы данных Минфина.
"$37,004,817,625,842.56", — говорится в таблице о размере долга США по состоянию на 11 августа.
Монеты лежат на тыквенном светильнике к Хэллоуину - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
Мировая экономика в долговой коме. Кто нажмет на "тревожную кнопку"
Вчера, 06:06
 
ЭкономикаСШАгосдолггосдолг США
 
 
