Госдолг США впервые превысил отметку в $37 трлн
ВАШИНГТОН, 12 авг - ПРАЙМ. Госдолг США впервые в истории превысил отметку в 37 триллионов долларов, следует из базы данных Минфина."$37,004,817,625,842.56", — говорится в таблице о размере долга США по состоянию на 11 августа.
