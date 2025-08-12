https://1prime.ru/20250812/rheinmetall--860597150.html

Глава Rheinmetall дал прогноз по стоимости танков и артиллерии

Глава Rheinmetall дал прогноз по стоимости танков и артиллерии - 12.08.2025, ПРАЙМ

Глава Rheinmetall дал прогноз по стоимости танков и артиллерии

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер утверждает, что стоимость танков, бронетехники и артиллерии будет снижаться в... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T09:07+0300

2025-08-12T09:07+0300

2025-08-12T09:07+0300

экономика

бизнес

промышленность

rheinmetall

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер утверждает, что стоимость танков, бронетехники и артиллерии будет снижаться в ближайшие годы. "(Стоимость бронетехники и артиллерийских систем - ред.) будет снижаться, а не расти", - заявил Паппергер в интервью газете Financial Times, комментируя опасения, что раздутые европейские бюджеты на оборону приведут к инфляции и убыткам для налогоплательщиков. По мнению главы оборонного концерна, экономия за счёт роста производства и более широкое использование автоматизации должны быть выгодны как для компании-производителя, так и для ее клиентов. Паппергер добавил, что стоимость боеприпасов уже начала снижаться после того, как Rheinmetall за последние три года десятикратно увеличил свои производственные мощности в ответ на растущий спрос. Однако, по его словам, такой экономии за счёт роста производства было сложнее добиться в случае с танками и бронетехникой. При этом он отметил, что компания ожидает "тысячи и тысячи" заказов на такую продукцию, как бронемашины Boxer и Puma, а также танк Leopard 2 в течение следующих 12 месяцев. По данным Financial Times, Rheinmetall прогнозирует новые заказы на сумму около 80 миллиардов евро до июня 2026 года. При этом портфель заказов за предыдущие 12 месяцев составил 55 миллиардов евро.

https://1prime.ru/20250807/-rheinmetall-860422600.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, rheinmetall, financial times