Рейтинг@Mail.ru
Глава Rheinmetall дал прогноз по стоимости танков и артиллерии - 12.08.2025, ПРАЙМ
Глава Rheinmetall дал прогноз по стоимости танков и артиллерии
2025-08-12T09:07+0300
2025-08-12T09:07+0300
экономика
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер утверждает, что стоимость танков, бронетехники и артиллерии будет снижаться в ближайшие годы. "(Стоимость бронетехники и артиллерийских систем - ред.) будет снижаться, а не расти", - заявил Паппергер в интервью газете Financial Times, комментируя опасения, что раздутые европейские бюджеты на оборону приведут к инфляции и убыткам для налогоплательщиков. По мнению главы оборонного концерна, экономия за счёт роста производства и более широкое использование автоматизации должны быть выгодны как для компании-производителя, так и для ее клиентов. Паппергер добавил, что стоимость боеприпасов уже начала снижаться после того, как Rheinmetall за последние три года десятикратно увеличил свои производственные мощности в ответ на растущий спрос. Однако, по его словам, такой экономии за счёт роста производства было сложнее добиться в случае с танками и бронетехникой. При этом он отметил, что компания ожидает "тысячи и тысячи" заказов на такую продукцию, как бронемашины Boxer и Puma, а также танк Leopard 2 в течение следующих 12 месяцев. По данным Financial Times, Rheinmetall прогнозирует новые заказы на сумму около 80 миллиардов евро до июня 2026 года. При этом портфель заказов за предыдущие 12 месяцев составил 55 миллиардов евро.
Экономика, Бизнес, Промышленность, Rheinmetall, Financial Times
09:07 12.08.2025
 
Флаг Германии.
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер утверждает, что стоимость танков, бронетехники и артиллерии будет снижаться в ближайшие годы.
"(Стоимость бронетехники и артиллерийских систем - ред.) будет снижаться, а не расти", - заявил Паппергер в интервью газете Financial Times, комментируя опасения, что раздутые европейские бюджеты на оборону приведут к инфляции и убыткам для налогоплательщиков.
По мнению главы оборонного концерна, экономия за счёт роста производства и более широкое использование автоматизации должны быть выгодны как для компании-производителя, так и для ее клиентов.
Паппергер добавил, что стоимость боеприпасов уже начала снижаться после того, как Rheinmetall за последние три года десятикратно увеличил свои производственные мощности в ответ на растущий спрос. Однако, по его словам, такой экономии за счёт роста производства было сложнее добиться в случае с танками и бронетехникой. При этом он отметил, что компания ожидает "тысячи и тысячи" заказов на такую продукцию, как бронемашины Boxer и Puma, а также танк Leopard 2 в течение следующих 12 месяцев.
По данным Financial Times, Rheinmetall прогнозирует новые заказы на сумму около 80 миллиардов евро до июня 2026 года. При этом портфель заказов за предыдущие 12 месяцев составил 55 миллиардов евро.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Продажи концерна Rheinmetall выросли на рекордные 24 процента
7 августа, 12:31
 
Экономика Бизнес Промышленность Rheinmetall Financial Times
 
 
