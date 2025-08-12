Рябков прокомментировал встречу Путина и Трампа

https://1prime.ru/20250812/rjabki-860587427.html

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в Москве надеются, что предстоящий саммит российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа придаст импульс нормализации двусторонних отношений, включая авиасообщение между двумя странами. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. По мнению Рябкова, такая встреча может помочь продвинуться в решении ряда важных вопросов, в том числе в возобновлении авиасообщения между странами. "Надеемся, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст импульс нормализации двусторонних отношений, который позволит сдвинуть с места решение и таких вопросов (восстановление авиасообщения). Хотя понятно, что в фокусе внимания лидеров будут совсем другие темы", - заявил он "Известиям". При этом прогресса по теме возврата конфискованной властями США российской дипсобственности, по его словам, пока нет. "Нет, к сожалению, подвижек в этом вопросе не наблюдается", - отметил он. В конце 2016 года администрация американского президента Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", США тогда закрыли два жилых комплекса, являвшихся дипломатической собственностью РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США. Позднее, в августе, американские власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на предложение сократить численность работников дипмиссии США в России. В Москве действия Вашингтона называли "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.

2025

