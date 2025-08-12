https://1prime.ru/20250812/rosaviatsija-860587833.html
Росавиация подключила к системе согласования полетов беспилотников
Росавиация подключила к системе согласования полетов беспилотников - 12.08.2025, ПРАЙМ
Росавиация подключила к системе согласования полетов беспилотников
Росавиация подключила к единой системе по согласованию полетов гражданских дронов около 1,5 тысяч органов местного самоуправления в 2025 году, сообщил РИА... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T01:32+0300
2025-08-12T01:32+0300
2025-08-12T01:32+0300
технологии
бизнес
россия
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860587833.jpg?1754951563
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Росавиация подключила к единой системе по согласованию полетов гражданских дронов около 1,5 тысяч органов местного самоуправления в 2025 году, сообщил РИА Новости заместитель главы ведомства Андрей Потемкин.
Система была разработана Росавиацией в конце 2024 года. Она будет работать по принципу "одного окна". Пользователь сможет начертить маршрут полета и сразу понять, какие согласования нужно получить. После этого система сама их автоматически направит в нужное ведомство, соберет ответы и вернет результат.
"Начался процесс уже ее практического применения. Мы в этом году уже подключили 1,5 тысячи органов местного самоуправления к ней", - рассказал Потемкин в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025".
Сейчас система уже работает, функционал полностью готов. Профильные ведомства также будут подключены к этой системе.
Ранее, 1 августа, кабмин утвердил новый класс воздушного пространства Н ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов.
"Н" стал четвертым классом в воздушном пространстве России - до сих пор в нем были классы А, С и G.
Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 метров от земной (водной) поверхности и на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3050 метров.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, россия, росавиация
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
Росавиация подключила к системе согласования полетов беспилотников
Росавиация подключила 1,5 тысячи органов местного самоуправления к единой системе
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Росавиация подключила к единой системе по согласованию полетов гражданских дронов около 1,5 тысяч органов местного самоуправления в 2025 году, сообщил РИА Новости заместитель главы ведомства Андрей Потемкин.
Система была разработана Росавиацией в конце 2024 года. Она будет работать по принципу "одного окна". Пользователь сможет начертить маршрут полета и сразу понять, какие согласования нужно получить. После этого система сама их автоматически направит в нужное ведомство, соберет ответы и вернет результат.
"Начался процесс уже ее практического применения. Мы в этом году уже подключили 1,5 тысячи органов местного самоуправления к ней", - рассказал Потемкин в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025".
Сейчас система уже работает, функционал полностью готов. Профильные ведомства также будут подключены к этой системе.
Ранее, 1 августа, кабмин утвердил новый класс воздушного пространства Н ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов.
"Н" стал четвертым классом в воздушном пространстве России - до сих пор в нем были классы А, С и G.
Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 метров от земной (водной) поверхности и на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3050 метров.