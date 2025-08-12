Росавиация подключила к системе согласования полетов беспилотников

https://1prime.ru/20250812/rosaviatsija-860587833.html

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Росавиация подключила к единой системе по согласованию полетов гражданских дронов около 1,5 тысяч органов местного самоуправления в 2025 году, сообщил РИА Новости заместитель главы ведомства Андрей Потемкин. Система была разработана Росавиацией в конце 2024 года. Она будет работать по принципу "одного окна". Пользователь сможет начертить маршрут полета и сразу понять, какие согласования нужно получить. После этого система сама их автоматически направит в нужное ведомство, соберет ответы и вернет результат. "Начался процесс уже ее практического применения. Мы в этом году уже подключили 1,5 тысячи органов местного самоуправления к ней", - рассказал Потемкин в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025". Сейчас система уже работает, функционал полностью готов. Профильные ведомства также будут подключены к этой системе. Ранее, 1 августа, кабмин утвердил новый класс воздушного пространства Н ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов. "Н" стал четвертым классом в воздушном пространстве России - до сих пор в нем были классы А, С и G. Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 метров от земной (водной) поверхности и на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3050 метров.

