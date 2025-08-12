https://1prime.ru/20250812/rosaviatsija-860587930.html

В Росавиации рассказали о росте интенсивности полетов гражданских дронов

В Росавиации рассказали о росте интенсивности полетов гражданских дронов - 12.08.2025, ПРАЙМ

В Росавиации рассказали о росте интенсивности полетов гражданских дронов

12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Интенсивность полетов гражданских дронов по итогам 2025 года может вырасти еще на 40%, по итогам января-июля в сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост составляет 24%, сообщил РИА Новости заместитель главы Росавиации Андрей Потемкин. "По интенсивности полетов, по данным на январь-июль в сравнении с прошлым годом, дополнительный рост интенсивности полетов на 24%. По итогам прошлого года общий рост интенсивности был более 40%. То есть мы уже приблизились на сегодняшний день к тому количеству полетов, которое было в прошлом году. По итогам 2025 года есть все шансы выйти в 40% роста", - рассказал Потемкин в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025". Он также добавил, что у Росавиации "нет данных о том, что отрасль производства беспилотников идет на спад". Ранее, 1 августа, кабмин утвердил новый класс воздушного пространства Н ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов. "Н" стал четвертым классом в воздушном пространстве России - до сих пор в нем были классы А, С и G. Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 метров от земной (водной) поверхности и на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3050 метров.

2025

Новости

