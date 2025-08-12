https://1prime.ru/20250812/rosaviatsija-860588025.html
Росавиация призвала быстрее выдавать разрешения на аэрофотосъемку
Росавиация призвала быстрее выдавать разрешения на аэрофотосъемку - 12.08.2025, ПРАЙМ
Росавиация призвала быстрее выдавать разрешения на аэрофотосъемку
Разрешения на аэрофотосъёмку необходимо выдавать быстрее, чему способствовала бы региональная унификация порядка выдачи разрешений на полеты дронов, а в ряде... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T02:02+0300
2025-08-12T02:02+0300
2025-08-12T02:02+0300
бизнес
технологии
россия
рф
виталий савельев
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860588025.jpg?1754953370
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Разрешения на аэрофотосъёмку необходимо выдавать быстрее, чему способствовала бы региональная унификация порядка выдачи разрешений на полеты дронов, а в ряде случаев такие требования можно и вовсе отменить, заявил РИА Новости заместитель Росавиации Андрей Потемкин по итогам совещания с вице-премьером РФ Виталием Савельевым в рамках мероприятия "Архипелаг-2025".
"Первое, что нужно сделать, это установить случаи, когда разрешение на аэрофотосъёмку не требуется. И разделить, соответственно, две эти процедуры, чтобы, например, даже мониторинг лесных пожаров, сельское хозяйство и так далее, чтобы эти работы в принципе не требовали получения разрешения на аэрофотосъемку", - рассказал Потемкин
Савельев на совещании в свою очередь обратил внимание на то, что необходимо хотя бы частично снять ограничения на полеты и сделать их единообразными, что позволит унифицировать порядок получения разрешений, чтобы он был тоже для всех одинаковый.
"Чтобы можно было, например, сегодня подать заявку в оперштаб региона для полетов на завтра. Чтобы можно было подать заявку и она 100% была рассмотрена и вовремя был дан ответ", - привел пример Потемкин.
Он подчеркнул, что благодаря скорости выдачи таких разрешений бизнес сможет лучше планировать свою деятельность, и это станет серьезным подспорьем для дальнейшего развития отрасли.
Ранее, 1 августа, кабмин утвердил новый класс воздушного пространства Н ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов.
"Н" стал четвертым классом в воздушном пространстве России - до сих пор в нем были классы А, С и G.
Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от нуля до 150 метров от земной или водной поверхности и на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3050 метров.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, россия, рф, виталий савельев, росавиация
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, РФ, Виталий Савельев, Росавиация
Росавиация призвала быстрее выдавать разрешения на аэрофотосъемку
Замглавы Росавиации Потемкин: разрешение на аэрофотосъемку нужно выдавать быстрее
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Разрешения на аэрофотосъёмку необходимо выдавать быстрее, чему способствовала бы региональная унификация порядка выдачи разрешений на полеты дронов, а в ряде случаев такие требования можно и вовсе отменить, заявил РИА Новости заместитель Росавиации Андрей Потемкин по итогам совещания с вице-премьером РФ Виталием Савельевым в рамках мероприятия "Архипелаг-2025".
"Первое, что нужно сделать, это установить случаи, когда разрешение на аэрофотосъёмку не требуется. И разделить, соответственно, две эти процедуры, чтобы, например, даже мониторинг лесных пожаров, сельское хозяйство и так далее, чтобы эти работы в принципе не требовали получения разрешения на аэрофотосъемку", - рассказал Потемкин
Савельев на совещании в свою очередь обратил внимание на то, что необходимо хотя бы частично снять ограничения на полеты и сделать их единообразными, что позволит унифицировать порядок получения разрешений, чтобы он был тоже для всех одинаковый.
"Чтобы можно было, например, сегодня подать заявку в оперштаб региона для полетов на завтра. Чтобы можно было подать заявку и она 100% была рассмотрена и вовремя был дан ответ", - привел пример Потемкин.
Он подчеркнул, что благодаря скорости выдачи таких разрешений бизнес сможет лучше планировать свою деятельность, и это станет серьезным подспорьем для дальнейшего развития отрасли.
Ранее, 1 августа, кабмин утвердил новый класс воздушного пространства Н ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов.
"Н" стал четвертым классом в воздушном пространстве России - до сих пор в нем были классы А, С и G.
Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от нуля до 150 метров от земной или водной поверхности и на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3050 метров.