В Роскомнадзоре рассказали о новой схеме обмана россиян

В Роскомнадзоре рассказали о новой схеме обмана россиян

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Мошенники в 2025 году начали активно применять многоэтапную схему обмана россиян со звонками якобы от службы доставки и сотрудников Роскомнадзора в мессенджерах, рассказали РИА Новости в ведомстве. "Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП "ГРЧЦ", созданный по инициативе Роскомнадзора, отмечает, что с начала текущего года мошенники активно применяют новую многоэтапную схему обмана со звонками от якобы службы доставки и Роскомнадзора", - сообщили в ведомстве. Так, на первом этапе мошенники звонят жертве в мессенджере, представляются сотрудниками службы доставки и просят жертву сообщить код из смс якобы для сверки данных с курьером. Получив код, они прерывают разговор и имитируют сообщение от Роскомнадзора, якобы предостерегающее от дальнейшего общения с фальшивой службой доставки, поделились в ведомстве. Затем аферисты, уже представляясь сотрудниками Роскомнадзора, связываются с жертвой во второй раз и сообщают, что персональные данные были скомпрометированы. Кроме того, для убедительности жертву переводят якобы на сотрудников ЦБ РФ, Росфинмониторинга или правоохранительных органов. Под различными предлогами мошенники вынуждают жертву оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет", предупредили в ведомстве.

