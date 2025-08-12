https://1prime.ru/20250812/roskomnadzor-860589834.html
В Роскомнадзоре рассказали о новой схеме обмана россиян
В Роскомнадзоре рассказали о новой схеме обмана россиян - 12.08.2025, ПРАЙМ
В Роскомнадзоре рассказали о новой схеме обмана россиян
Мошенники в 2025 году начали активно применять многоэтапную схему обмана россиян со звонками якобы от службы доставки и сотрудников Роскомнадзора в... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T04:39+0300
2025-08-12T04:39+0300
2025-08-12T04:39+0300
технологии
россия
экономика
рф
роскомнадзор
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860589834.jpg?1754962783
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Мошенники в 2025 году начали активно применять многоэтапную схему обмана россиян со звонками якобы от службы доставки и сотрудников Роскомнадзора в мессенджерах, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП "ГРЧЦ", созданный по инициативе Роскомнадзора, отмечает, что с начала текущего года мошенники активно применяют новую многоэтапную схему обмана со звонками от якобы службы доставки и Роскомнадзора", - сообщили в ведомстве.
Так, на первом этапе мошенники звонят жертве в мессенджере, представляются сотрудниками службы доставки и просят жертву сообщить код из смс якобы для сверки данных с курьером. Получив код, они прерывают разговор и имитируют сообщение от Роскомнадзора, якобы предостерегающее от дальнейшего общения с фальшивой службой доставки, поделились в ведомстве.
Затем аферисты, уже представляясь сотрудниками Роскомнадзора, связываются с жертвой во второй раз и сообщают, что персональные данные были скомпрометированы.
Кроме того, для убедительности жертву переводят якобы на сотрудников ЦБ РФ, Росфинмониторинга или правоохранительных органов. Под различными предлогами мошенники вынуждают жертву оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет", предупредили в ведомстве.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, роскомнадзор, росфинмониторинг
Технологии, РОССИЯ, Экономика, РФ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг
В Роскомнадзоре рассказали о новой схеме обмана россиян
ГРЧЦ: мошенники начали использовать многоэтапную схему обмана россиян
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Мошенники в 2025 году начали активно применять многоэтапную схему обмана россиян со звонками якобы от службы доставки и сотрудников Роскомнадзора в мессенджерах, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП "ГРЧЦ", созданный по инициативе Роскомнадзора, отмечает, что с начала текущего года мошенники активно применяют новую многоэтапную схему обмана со звонками от якобы службы доставки и Роскомнадзора", - сообщили в ведомстве.
Так, на первом этапе мошенники звонят жертве в мессенджере, представляются сотрудниками службы доставки и просят жертву сообщить код из смс якобы для сверки данных с курьером. Получив код, они прерывают разговор и имитируют сообщение от Роскомнадзора, якобы предостерегающее от дальнейшего общения с фальшивой службой доставки, поделились в ведомстве.
Затем аферисты, уже представляясь сотрудниками Роскомнадзора, связываются с жертвой во второй раз и сообщают, что персональные данные были скомпрометированы.
Кроме того, для убедительности жертву переводят якобы на сотрудников ЦБ РФ, Росфинмониторинга или правоохранительных органов. Под различными предлогами мошенники вынуждают жертву оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет", предупредили в ведомстве.