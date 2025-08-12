Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве снизилось на 5% - 12.08.2025
Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве снизилось на 5%
2025-08-12T09:26+0300
2025-08-12T09:26+0300
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за семь месяцев 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти на 5% - до 75,3 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В том числе в июле ведомство зарегистрировало 11,4 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 13% меньше результата июля 2024 года. По сравнению с июнем текущего года количество сделок выросло на 17%. "Число переходов прав на вторичном рынке жилья в июле на 6% выше среднего показателя в текущем году. "Так, с начала этого года ежемесячно регистрируется порядка 10,8 тысячи переходов прав, а по сравнению с майским минимумом текущего года рост на 30,6%", - отмечается в сообщении Росреестра.
09:26 12.08.2025
 
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за семь месяцев 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти на 5% - до 75,3 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
В том числе в июле ведомство зарегистрировало 11,4 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 13% меньше результата июля 2024 года. По сравнению с июнем текущего года количество сделок выросло на 17%.
"Число переходов прав на вторичном рынке жилья в июле на 6% выше среднего показателя в текущем году. "Так, с начала этого года ежемесячно регистрируется порядка 10,8 тысячи переходов прав, а по сравнению с майским минимумом текущего года рост на 30,6%", - отмечается в сообщении Росреестра.
Заголовок открываемого материала