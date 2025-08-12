https://1prime.ru/20250812/rosselkhozbank-860636876.html

НКР подтвердило рейтинг Россельхозбанка на уровне "A+.ru"

НКР подтвердило рейтинг Россельхозбанка на уровне "A+.ru" - 12.08.2025, ПРАЙМ

НКР подтвердило рейтинг Россельхозбанка на уровне "A+.ru"

Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) подтвердило рейтинг Россельхозбанка на уровне "A+.ru" со стабильным прогнозом, говорится в... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T15:42+0300

2025-08-12T15:42+0300

2025-08-12T15:42+0300

экономика

финансы

россия

рф

россельхозбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84097/71/840977158_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79d7a784ddcdeff306f2a3989f7cef85.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) подтвердило рейтинг Россельхозбанка на уровне "A+.ru" со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. "Рейтинговое агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (далее - НКР) подтвердило кредитный рейтинг АО "Россельхозбанк" на уровне AA+.ru, прогноз - стабильный", - говорится в сообщении. Отмечается, что подтверждение кредитного рейтинга обусловлено сохраняющимся лидерством в кредитовании предприятий агропромышленного комплекса и высокой системной значимостью банка для экономики РФ. НКР подчеркивает, что у банка сильные рыночные позиции в кредитовании предприятий АПК. Так, на него приходится более трети всего кредитного портфеля этого сегмента, в том числе около 76% рынка кредитования сезонных работ. "Агентство подчёркивает глубокую экспертизу Россельхозбанка в сфере кредитования предприятий агросектора, дальнейшее улучшение показателей рентабельности и активную работу с проблемной задолженностью, объём которой устойчиво снижается", - добавляется в релизе. Также НКР отмечает, что Россельхозбанк обладает запасом капитала для покрытия значительного объёма кредитного риска и достаточно диверсифицированным фондированием.

https://1prime.ru/20250611/fsb-858394532.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, россельхозбанк