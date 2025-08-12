Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НКР подтвердило рейтинг Россельхозбанка на уровне "A+.ru"
НКР подтвердило рейтинг Россельхозбанка на уровне "A+.ru"
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) подтвердило рейтинг Россельхозбанка на уровне "A+.ru" со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. "Рейтинговое агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (далее - НКР) подтвердило кредитный рейтинг АО "Россельхозбанк" на уровне AA+.ru, прогноз - стабильный", - говорится в сообщении. Отмечается, что подтверждение кредитного рейтинга обусловлено сохраняющимся лидерством в кредитовании предприятий агропромышленного комплекса и высокой системной значимостью банка для экономики РФ. НКР подчеркивает, что у банка сильные рыночные позиции в кредитовании предприятий АПК. Так, на него приходится более трети всего кредитного портфеля этого сегмента, в том числе около 76% рынка кредитования сезонных работ. "Агентство подчёркивает глубокую экспертизу Россельхозбанка в сфере кредитования предприятий агросектора, дальнейшее улучшение показателей рентабельности и активную работу с проблемной задолженностью, объём которой устойчиво снижается", - добавляется в релизе. Также НКР отмечает, что Россельхозбанк обладает запасом капитала для покрытия значительного объёма кредитного риска и достаточно диверсифицированным фондированием.
15:42 12.08.2025
 
НКР подтвердило рейтинг Россельхозбанка на уровне "A+.ru"

НКР подтвердило рейтинг Россельхозбанка на уровне "A+.ru" со стабильным прогнозом

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоссельхозБанк
РоссельхозБанк - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) подтвердило рейтинг Россельхозбанка на уровне "A+.ru" со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.
"Рейтинговое агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (далее - НКР) подтвердило кредитный рейтинг АО "Россельхозбанк" на уровне AA+.ru, прогноз - стабильный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подтверждение кредитного рейтинга обусловлено сохраняющимся лидерством в кредитовании предприятий агропромышленного комплекса и высокой системной значимостью банка для экономики РФ.
НКР подчеркивает, что у банка сильные рыночные позиции в кредитовании предприятий АПК. Так, на него приходится более трети всего кредитного портфеля этого сегмента, в том числе около 76% рынка кредитования сезонных работ.
"Агентство подчёркивает глубокую экспертизу Россельхозбанка в сфере кредитования предприятий агросектора, дальнейшее улучшение показателей рентабельности и активную работу с проблемной задолженностью, объём которой устойчиво снижается", - добавляется в релизе.
Также НКР отмечает, что Россельхозбанк обладает запасом капитала для покрытия значительного объёма кредитного риска и достаточно диверсифицированным фондированием.
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка"
11 июня, 09:58
 
