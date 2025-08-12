https://1prime.ru/20250812/rosselkhozbank-860636876.html
НКР подтвердило рейтинг Россельхозбанка на уровне "A+.ru"
НКР подтвердило рейтинг Россельхозбанка на уровне "A+.ru" - 12.08.2025, ПРАЙМ
НКР подтвердило рейтинг Россельхозбанка на уровне "A+.ru"
Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) подтвердило рейтинг Россельхозбанка на уровне "A+.ru" со стабильным прогнозом, говорится в... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T15:42+0300
2025-08-12T15:42+0300
2025-08-12T15:42+0300
экономика
финансы
россия
рф
россельхозбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84097/71/840977158_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79d7a784ddcdeff306f2a3989f7cef85.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) подтвердило рейтинг Россельхозбанка на уровне "A+.ru" со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. "Рейтинговое агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (далее - НКР) подтвердило кредитный рейтинг АО "Россельхозбанк" на уровне AA+.ru, прогноз - стабильный", - говорится в сообщении. Отмечается, что подтверждение кредитного рейтинга обусловлено сохраняющимся лидерством в кредитовании предприятий агропромышленного комплекса и высокой системной значимостью банка для экономики РФ. НКР подчеркивает, что у банка сильные рыночные позиции в кредитовании предприятий АПК. Так, на него приходится более трети всего кредитного портфеля этого сегмента, в том числе около 76% рынка кредитования сезонных работ. "Агентство подчёркивает глубокую экспертизу Россельхозбанка в сфере кредитования предприятий агросектора, дальнейшее улучшение показателей рентабельности и активную работу с проблемной задолженностью, объём которой устойчиво снижается", - добавляется в релизе. Также НКР отмечает, что Россельхозбанк обладает запасом капитала для покрытия значительного объёма кредитного риска и достаточно диверсифицированным фондированием.
https://1prime.ru/20250611/fsb-858394532.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84097/71/840977158_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_471be7d2469826fa115a63ca15c4c7a1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, россельхозбанк
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Россельхозбанк
НКР подтвердило рейтинг Россельхозбанка на уровне "A+.ru"
НКР подтвердило рейтинг Россельхозбанка на уровне "A+.ru" со стабильным прогнозом
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) подтвердило рейтинг Россельхозбанка на уровне "A+.ru" со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.
"Рейтинговое агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (далее - НКР) подтвердило кредитный рейтинг АО "Россельхозбанк" на уровне AA+.ru, прогноз - стабильный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подтверждение кредитного рейтинга обусловлено сохраняющимся лидерством в кредитовании предприятий агропромышленного комплекса и высокой системной значимостью банка для экономики РФ.
НКР подчеркивает, что у банка сильные рыночные позиции в кредитовании предприятий АПК. Так, на него приходится более трети всего кредитного портфеля этого сегмента, в том числе около 76% рынка кредитования сезонных работ.
"Агентство подчёркивает глубокую экспертизу Россельхозбанка в сфере кредитования предприятий агросектора, дальнейшее улучшение показателей рентабельности и активную работу с проблемной задолженностью, объём которой устойчиво снижается", - добавляется в релизе.
Также НКР отмечает, что Россельхозбанк обладает запасом капитала для покрытия значительного объёма кредитного риска и достаточно диверсифицированным фондированием.
ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка"