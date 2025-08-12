https://1prime.ru/20250812/rossija-860589281.html
Россия выиграла войну с западной гегемонией, заявил Мадуро
Россия выиграла войну с западной гегемонией, заявил Мадуро - 12.08.2025, ПРАЙМ
Россия выиграла войну с западной гегемонией, заявил Мадуро
Россия одержала победу в экономической, военной, политической и дипломатической войне с западной гегемонией, которая пытается подчинить мировую экономику
МЕХИКО, 12 авг - ПРАЙМ. Россия одержала победу в экономической, военной, политической и дипломатической войне с западной гегемонией, которая пытается подчинить мировую экономику и нарушает международное право, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, указав на глубокий кризис в международных организациях.
"Россия - экономика, которая продемонстрировала огромную силу, выдержала все удары, все санкции. И выиграла Россия и Путин - выиграли экономическую, военную, политическую и дипломатическую войну", - сказал Мадуро в эфире своей телепередачи "С Мадуро +".
Политик, ссылаясь на исследование, представленное вице-президентом Дельси Родригес в Международном уголовном суде, указал, что односторонние санкции Запада наносят серьезный ущерб здоровью и жизни народов. Он констатировал в связи с этим смерть Всемирной торговой организации из-за "лени и трусости" и подчеркнул, что "в мировой экономике нет правил игры".
"Хотят навязать насильственную гегемонию, чтобы экономики подчинялись Соединенным Штатам", - добавил президент Венесуэлы.
Президент также подверг критике Организацию Объединенных Наций, заявив, что Совет Безопасности неэффективен в ситуациях конфликтов и массовых убийств, особенно в отношении палестинского народа.
"Организация Объединенных Наций - она ранена насмерть. Каждый раз, когда падает бомба на палестинских детей, она падает на Генеральную Ассамблею и Секретариат ООН", - сказал Мадуро, обратив внимание на бездействие Международного суда и гибель мирных жителей и журналистов.
