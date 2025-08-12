https://1prime.ru/20250812/rossiya-860594018.html

"Она победила": Трамп неожиданно высказался о России

"Она победила": Трамп неожиданно высказался о России - 12.08.2025, ПРАЙМ

"Она победила": Трамп неожиданно высказался о России

Россия является сильным государством, которое умеет одерживать победу в конфликтах. Об этом в ходе брифинга перед журналистами в Белом доме заявил президент... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T08:25+0300

2025-08-12T08:25+0300

2025-08-12T08:25+0300

политика

сша

россия

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498380_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_f7ac710e2bb7dde7a1c5be2029e7ea47.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Россия является сильным государством, которое умеет одерживать победу в конфликтах. Об этом в ходе брифинга перед журналистами в Белом доме заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп."Россияне сильные, поэтому они продолжают воевать. <…> Она (Россия. — Прим. Ред.) победила Гитлера. Мы (США. — Прим. Ред.) тоже. Она победила Наполеона", — отметил он.Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита.

https://1prime.ru/20250812/zelenskiy-860593199.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, дональд трамп