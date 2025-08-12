https://1prime.ru/20250812/rossiya-860594018.html
"Она победила": Трамп неожиданно высказался о России
"Она победила": Трамп неожиданно высказался о России
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Россия является сильным государством, которое умеет одерживать победу в конфликтах. Об этом в ходе брифинга перед журналистами в Белом доме заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп."Россияне сильные, поэтому они продолжают воевать. <…> Она (Россия. — Прим. Ред.) победила Гитлера. Мы (США. — Прим. Ред.) тоже. Она победила Наполеона", — отметил он.Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита.
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ.
Россия является сильным государством, которое умеет одерживать победу в конфликтах. Об этом в ходе брифинга перед журналистами в Белом доме заявил
президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Россияне сильные, поэтому они продолжают воевать. <…> Она (Россия. — Прим. Ред.) победила Гитлера. Мы (США. — Прим. Ред.) тоже. Она победила Наполеона", — отметил он.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита.
