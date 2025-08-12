"Она победила": Трамп неожиданно высказался о России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250812/rossiya-860594018.html
2025-08-12T08:25+0300
2025-08-12T08:25+0300
политика
сша
россия
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498380_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_f7ac710e2bb7dde7a1c5be2029e7ea47.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Россия является сильным государством, которое умеет одерживать победу в конфликтах. Об этом в ходе брифинга перед журналистами в Белом доме заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп."Россияне сильные, поэтому они продолжают воевать. &lt;…&gt; Она (Россия. — Прим. Ред.) победила Гитлера. Мы (США. — Прим. Ред.) тоже. Она победила Наполеона", — отметил он.Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита.
https://1prime.ru/20250812/zelenskiy-860593199.html
сша
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498380_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_372991e200e6ad2d0c0630b0c0e36a6e.jpg
1920
1920
true
сша, россия, дональд трамп
Политика, США, РОССИЯ, Дональд Трамп
08:25 12.08.2025
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Россия является сильным государством, которое умеет одерживать победу в конфликтах. Об этом в ходе брифинга перед журналистами в Белом доме заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Россияне сильные, поэтому они продолжают воевать. <…> Она (Россия. — Прим. Ред.) победила Гитлера. Мы (США. — Прим. Ред.) тоже. Она победила Наполеона", — отметил он.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
"Ему отказали": в США раскрыли, как Трамп наказал Зеленского
08:19
 
ПолитикаСШАРОССИЯДональд Трамп
 
 
