"Ростелеком" прокомментировал идею блокировки звонков в мессенджерах - 12.08.2025, ПРАЙМ
"Ростелеком" прокомментировал идею блокировки звонков в мессенджерах
"Ростелеком" прокомментировал идею блокировки звонков в мессенджерах - 12.08.2025, ПРАЙМ
"Ростелеком" прокомментировал идею блокировки звонков в мессенджерах
"Ростелекому", владеющему сотовым оператором Т2, неизвестно об инициативе операторов заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах, заявил журналистам... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T14:26+0300
2025-08-12T14:26+0300
технологии
бизнес
россия
михаил осеевский
ростелеком
forbes
мтс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853974614_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_217e5e5676115acef651ce803964f16b.jpg
КУРСК, 12 авг - ПРАЙМ. "Ростелекому", владеющему сотовым оператором Т2, неизвестно об инициативе операторов заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах, заявил журналистам президент компании Михаил Осеевский. Ранее на этой неделе Forbes сообщил о том, что "большая четверка" операторов связи (МТС, "Мегафон", "Билайн", Т2) попросила заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. Издание уточняет, что компании на стратегической сессии в конце мая заявили о необходимости дополнительного дохода для поддержания инфраструктуры. "Мы про такую инициативу ничего не знаем", - ответил он на вопрос об инициативе заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах. "Ростелеком" в 2020 году консолидировал 100% акций сотового оператора Т2 (носившего тогда название Tele2).
технологии, бизнес, россия, михаил осеевский, ростелеком, forbes, мтс
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Михаил Осеевский, Ростелеком, Forbes, МТС
14:26 12.08.2025
 
"Ростелеком" прокомментировал идею блокировки звонков в мессенджерах

"Ростелеком" не знает об инициативе заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах

КУРСК, 12 авг - ПРАЙМ. "Ростелекому", владеющему сотовым оператором Т2, неизвестно об инициативе операторов заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах, заявил журналистам президент компании Михаил Осеевский.
Ранее на этой неделе Forbes сообщил о том, что "большая четверка" операторов связи (МТС, "Мегафон", "Билайн", Т2) попросила заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. Издание уточняет, что компании на стратегической сессии в конце мая заявили о необходимости дополнительного дохода для поддержания инфраструктуры.
"Мы про такую инициативу ничего не знаем", - ответил он на вопрос об инициативе заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах.
"Ростелеком" в 2020 году консолидировал 100% акций сотового оператора Т2 (носившего тогда название Tele2).
В Госдуме не подтвердили блокировку звонков в зарубежных мессенджерах
