"Ростелеком" прокомментировал идею блокировки звонков в мессенджерах
КУРСК, 12 авг - ПРАЙМ. "Ростелекому", владеющему сотовым оператором Т2, неизвестно об инициативе операторов заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах, заявил журналистам президент компании Михаил Осеевский. Ранее на этой неделе Forbes сообщил о том, что "большая четверка" операторов связи (МТС, "Мегафон", "Билайн", Т2) попросила заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. Издание уточняет, что компании на стратегической сессии в конце мая заявили о необходимости дополнительного дохода для поддержания инфраструктуры. "Мы про такую инициативу ничего не знаем", - ответил он на вопрос об инициативе заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах. "Ростелеком" в 2020 году консолидировал 100% акций сотового оператора Т2 (носившего тогда название Tele2).
КУРСК, 12 авг - ПРАЙМ. "Ростелекому", владеющему сотовым оператором Т2, неизвестно об инициативе операторов заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах, заявил журналистам президент компании Михаил Осеевский.
Ранее на этой неделе Forbes сообщил о том, что "большая четверка" операторов связи (МТС, "Мегафон", "Билайн", Т2) попросила заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. Издание уточняет, что компании на стратегической сессии в конце мая заявили о необходимости дополнительного дохода для поддержания инфраструктуры.
"Мы про такую инициативу ничего не знаем", - ответил он на вопрос об инициативе заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах.
"Ростелеком" в 2020 году консолидировал 100% акций сотового оператора Т2 (носившего тогда название Tele2).
