https://1prime.ru/20250812/rostelekom-860632115.html

"Ростелеком" прокомментировал идею блокировки звонков в мессенджерах

"Ростелеком" прокомментировал идею блокировки звонков в мессенджерах - 12.08.2025, ПРАЙМ

"Ростелеком" прокомментировал идею блокировки звонков в мессенджерах

"Ростелекому", владеющему сотовым оператором Т2, неизвестно об инициативе операторов заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах, заявил журналистам... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T14:26+0300

2025-08-12T14:26+0300

2025-08-12T14:26+0300

технологии

бизнес

россия

михаил осеевский

ростелеком

forbes

мтс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853974614_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_217e5e5676115acef651ce803964f16b.jpg

КУРСК, 12 авг - ПРАЙМ. "Ростелекому", владеющему сотовым оператором Т2, неизвестно об инициативе операторов заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах, заявил журналистам президент компании Михаил Осеевский. Ранее на этой неделе Forbes сообщил о том, что "большая четверка" операторов связи (МТС, "Мегафон", "Билайн", Т2) попросила заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. Издание уточняет, что компании на стратегической сессии в конце мая заявили о необходимости дополнительного дохода для поддержания инфраструктуры. "Мы про такую инициативу ничего не знаем", - ответил он на вопрос об инициативе заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах. "Ростелеком" в 2020 году консолидировал 100% акций сотового оператора Т2 (носившего тогда название Tele2).

https://1prime.ru/20250811/gd-860577359.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, михаил осеевский, ростелеком, forbes, мтс