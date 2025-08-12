Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в I полугодии выросла на 52%
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в I полугодии выросла на 52% - 12.08.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в I полугодии выросла на 52%
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом полугодии выросла на 52% в годовом выражении - до 39,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кредитной... | 12.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом полугодии выросла на 52% в годовом выражении - до 39,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации. "По результатам работы группы РСХБ в первом полугодии 2025 года размер чистой прибыли составил 39,5 миллиарда рублей, превысив результат за аналогичный период 2024 года на 52%", - говорится в сообщении. Отмечается, что активы группы на 30 июня 2025 года составили 5,586 триллиона рублей. Кредитный портфель группы (до вычета резервов) в первом полугодии вырос на 1,6% и составил 4,306 триллиона рублей. Кредитный портфель юрлиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) увеличился на 2,9% - до 3,763 триллиона рублей. Розничный кредитный портфель банка до вычета резервов уменьшился на 6,6% - до 542,6 миллиарда рублей. Это обусловлено консервативной риск-политикой группы и плановым завершением ряда льготных госпрограмм, поясняется в сообщении. "Кредитный портфель в сегменте АПК за первое полугодие 2025 года увеличился на 140,3 миллиарда рублей (+5,7%) и на 30 июня превысил 2,6 триллиона рублей. Объем выданных кредитов на сезонные работы увеличился на 7,3% - до 505,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Россельхозбанк является опорным банком агропромышленного комплекса, обеспечивая 34% объемов кредитования АПК и 79% финансирования сезонных работ в стране, отмечают в банке. Депозиты и остатки средств на счетах клиентов за первое полугодие увеличились на 2,8% и составили 4,233 триллиона рублей. Средства юрлиц уменьшились на 1,9% и составили 1,911 триллиона рублей. Депозиты и текущие счета населения увеличились на 7% - до 2,322 триллиона рублей. "Результаты работы группы в первом полугодии 2025 года характеризуются положительной динамикой ключевых показателей ее деятельности. Темпы роста совокупного кредитного портфеля – до 4,306 триллиона рублей – отражают взвешенную стратегию группы, направленную на использование собственного капитала для приоритетной поддержки агропромышленного комплекса на уровне, необходимом для стабильного развития сектора", - прокомментировала зампред правления РСХБ Ольга Антонова.
18:06 12.08.2025
 
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в I полугодии выросла на 52%

Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом полугодии выросла на 52%

© РИА Новости . Денис Абрамов
 Россельхозбанк - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом полугодии выросла на 52% в годовом выражении - до 39,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"По результатам работы группы РСХБ в первом полугодии 2025 года размер чистой прибыли составил 39,5 миллиарда рублей, превысив результат за аналогичный период 2024 года на 52%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что активы группы на 30 июня 2025 года составили 5,586 триллиона рублей. Кредитный портфель группы (до вычета резервов) в первом полугодии вырос на 1,6% и составил 4,306 триллиона рублей.
Кредитный портфель юрлиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) увеличился на 2,9% - до 3,763 триллиона рублей. Розничный кредитный портфель банка до вычета резервов уменьшился на 6,6% - до 542,6 миллиарда рублей. Это обусловлено консервативной риск-политикой группы и плановым завершением ряда льготных госпрограмм, поясняется в сообщении.
"Кредитный портфель в сегменте АПК за первое полугодие 2025 года увеличился на 140,3 миллиарда рублей (+5,7%) и на 30 июня превысил 2,6 триллиона рублей. Объем выданных кредитов на сезонные работы увеличился на 7,3% - до 505,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Россельхозбанк является опорным банком агропромышленного комплекса, обеспечивая 34% объемов кредитования АПК и 79% финансирования сезонных работ в стране, отмечают в банке.
Депозиты и остатки средств на счетах клиентов за первое полугодие увеличились на 2,8% и составили 4,233 триллиона рублей. Средства юрлиц уменьшились на 1,9% и составили 1,911 триллиона рублей. Депозиты и текущие счета населения увеличились на 7% - до 2,322 триллиона рублей.
"Результаты работы группы в первом полугодии 2025 года характеризуются положительной динамикой ключевых показателей ее деятельности. Темпы роста совокупного кредитного портфеля – до 4,306 триллиона рублей – отражают взвешенную стратегию группы, направленную на использование собственного капитала для приоритетной поддержки агропромышленного комплекса на уровне, необходимом для стабильного развития сектора", - прокомментировала зампред правления РСХБ Ольга Антонова.
