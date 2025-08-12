https://1prime.ru/20250812/rubli-860591099.html

Певица-иноагент Монеточка вновь задолжала 30 тысяч рублей

2025-08-12T06:28+0300

2025-08-12T06:28+0300

2025-08-12T06:28+0300

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Певица-иноагент Монеточка (Елизавета Гырдымова) вновь задолжала 30 тысяч рублей по административному штрафу, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов. Согласно данным, в июне 2025 года приставы возбудили на певицу исполнительное производство, предметом которого стал "штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом". Сумма долга составляет 30 тысяч рублей. В июне 2023 года суд уже штрафовал Монеточку на 30 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента. После этого в январе этого года на нее завели исполнительное производство о взыскании долга, однако через месяц производство было закрыто - певица погасила задолженность. В сентябре прошлого года на певицу завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, она объявлена в розыск. Ей грозит до двух лет колонии. Минюст РФ включил Монеточку в реестр иностранных агентов в январе 2023 года.

2025

