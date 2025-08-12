https://1prime.ru/20250812/rynok--860638571.html
Российский рынок акций умеренно снижается после ралли
Российский рынок акций умеренно снижается после ралли - 12.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно снижается после ралли
Российский рынок акций во вторник днем умеренно снижается в рамках коррекции после ралли, вызванного анонсом встречи президентов России и США, следует из данных | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T16:55+0300
2025-08-12T16:55+0300
2025-08-12T16:55+0300
экономика
рынок
торги
сша
украина
москва
елена кожухова
мосбиржа
м.видео
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/82/833318209_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2d0d9837656da1a40165625dab9c927a.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций во вторник днем умеренно снижается в рамках коррекции после ралли, вызванного анонсом встречи президентов России и США, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.48 мск снижался на 0,23% - до 2 957,25 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,66% - до 66,19 доллара за баррель. "Во вторник российский рынок акций остывает к середине сессии: индексы Мосбиржи и РТС перешли к небольшой коррекции после ралли предыдущих дней", - отметил Магомед Магомедов из ФГ "Финам". ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ "Ключевым источником волатильности остаются геополитические ожидания и комментарии западных лидеров по ситуации на Украине. Инвесторы оценивают перспективы возможных договоренностей между Москвой и Вашингтоном, а также позицию европейских столиц и Киева", - комментирует Магомедов. Пока рынок игнорирует возможные новые санкционные угрозы со стороны США, однако ближе к концу недели волатильность может возрасти на новостях о результатах переговоров, добавил он. "Поводом к коррекции стали заявления Трампа вчера вечером о том, что предстоящая встреча с президентом РФ на Аляске (предположительно) может носить "предварительный" характер… что снижает общий оптимизм относительно геополитического урегулирования, который собственно и явился триггером к 10% росту индекса за последние несколько дней", - добавил Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ В лидерах роста - акции "М.видео" (+4,88%), ВК (+2,38%), "Алросы" (+2,24%), "Аэрофлота" (+1,74%), "Абрау Дюрсо" (+1,67%). "Акции "М. Видео" во вторник росли после новостей о том, что китайский гигант электронной торговли JDcom станет совладельцем "М.Видео-Эльдорадо". Акции ВК, очевидно, поддерживали новости о скачке выручки VK Tech по МСФО в первом полугодии текущего года на 48% при росте скорректированной EBITDA в 2,7 раза, до 0,7 миллиарда рублей, и маржинальности 11% против 6% годом ранее", - прокомментировала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Сильно дешевеют акции ММК (-3,01%), "Юнипро" (-2,78%), "Северстали" (-2,66%), "Россетей" (-2,62%), "Эн+ Груп" (-2,39%). ПРОГНОЗЫ "В отсутствие важных геополитических новостей ожидаем закрытия дневной сессии с небольшим минусом, вблизи текущих уровней", - говорит Магомедов. "В ближайший месяц динамика рынка также будет определяться новостями из геополитической плоскости в основном. Тут делать прогнозы мы не беремся, но шансы на реальное продвижение в переговорах за последнюю неделю выросли", - сказал Скрябин.
https://1prime.ru/20250812/rynok--860620839.html
сша
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/82/833318209_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_268008b65c5157a88d7b11b72e71deff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, украина, москва, елена кожухова, мосбиржа, м.видео, ртс
Экономика, Рынок, Торги, США, УКРАИНА, МОСКВА, Елена Кожухова, Мосбиржа, М.Видео, РТС
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций во вторник днем умеренно снижается в рамках коррекции после ралли, вызванного анонсом встречи президентов России и США, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.48 мск снижался на 0,23% - до 2 957,25 пункта.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,66% - до 66,19 доллара за баррель.
"Во вторник российский рынок акций остывает к середине сессии: индексы Мосбиржи и РТС перешли к небольшой коррекции после ралли предыдущих дней", - отметил Магомед Магомедов из ФГ "Финам".
"Ключевым источником волатильности остаются геополитические ожидания и комментарии западных лидеров по ситуации на Украине. Инвесторы оценивают перспективы возможных договоренностей между Москвой и Вашингтоном, а также позицию европейских столиц и Киева", - комментирует Магомедов.
Пока рынок игнорирует возможные новые санкционные угрозы со стороны США, однако ближе к концу недели волатильность может возрасти на новостях о результатах переговоров, добавил он.
"Поводом к коррекции стали заявления Трампа вчера вечером о том, что предстоящая встреча с президентом РФ на Аляске (предположительно) может носить "предварительный" характер… что снижает общий оптимизм относительно геополитического урегулирования, который собственно и явился триггером к 10% росту индекса за последние несколько дней", - добавил Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал".
В лидерах роста - акции "М.видео" (+4,88%), ВК (+2,38%), "Алросы" (+2,24%), "Аэрофлота" (+1,74%), "Абрау Дюрсо" (+1,67%).
"Акции "М. Видео" во вторник росли после новостей о том, что китайский гигант электронной торговли JDcom станет совладельцем "М.Видео-Эльдорадо". Акции ВК, очевидно, поддерживали новости о скачке выручки VK Tech по МСФО в первом полугодии текущего года на 48% при росте скорректированной EBITDA в 2,7 раза, до 0,7 миллиарда рублей, и маржинальности 11% против 6% годом ранее", - прокомментировала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Сильно дешевеют акции ММК (-3,01%), "Юнипро" (-2,78%), "Северстали" (-2,66%), "Россетей" (-2,62%), "Эн+ Груп" (-2,39%).
"В отсутствие важных геополитических новостей ожидаем закрытия дневной сессии с небольшим минусом, вблизи текущих уровней", - говорит Магомедов.
"В ближайший месяц динамика рынка также будет определяться новостями из геополитической плоскости в основном. Тут делать прогнозы мы не беремся, но шансы на реальное продвижение в переговорах за последнюю неделю выросли", - сказал Скрябин.
Российский рынок акций слегка снижается в рамках коррекции