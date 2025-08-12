Российский рынок акций умеренно снижается после ралли

https://1prime.ru/20250812/rynok--860638571.html

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций во вторник днем умеренно снижается в рамках коррекции после ралли, вызванного анонсом встречи президентов России и США, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.48 мск снижался на 0,23% - до 2 957,25 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,66% - до 66,19 доллара за баррель. "Во вторник российский рынок акций остывает к середине сессии: индексы Мосбиржи и РТС перешли к небольшой коррекции после ралли предыдущих дней", - отметил Магомед Магомедов из ФГ "Финам". ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ "Ключевым источником волатильности остаются геополитические ожидания и комментарии западных лидеров по ситуации на Украине. Инвесторы оценивают перспективы возможных договоренностей между Москвой и Вашингтоном, а также позицию европейских столиц и Киева", - комментирует Магомедов. Пока рынок игнорирует возможные новые санкционные угрозы со стороны США, однако ближе к концу недели волатильность может возрасти на новостях о результатах переговоров, добавил он. "Поводом к коррекции стали заявления Трампа вчера вечером о том, что предстоящая встреча с президентом РФ на Аляске (предположительно) может носить "предварительный" характер… что снижает общий оптимизм относительно геополитического урегулирования, который собственно и явился триггером к 10% росту индекса за последние несколько дней", - добавил Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ В лидерах роста - акции "М.видео" (+4,88%), ВК (+2,38%), "Алросы" (+2,24%), "Аэрофлота" (+1,74%), "Абрау Дюрсо" (+1,67%). "Акции "М. Видео" во вторник росли после новостей о том, что китайский гигант электронной торговли JDcom станет совладельцем "М.Видео-Эльдорадо". Акции ВК, очевидно, поддерживали новости о скачке выручки VK Tech по МСФО в первом полугодии текущего года на 48% при росте скорректированной EBITDA в 2,7 раза, до 0,7 миллиарда рублей, и маржинальности 11% против 6% годом ранее", - прокомментировала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Сильно дешевеют акции ММК (-3,01%), "Юнипро" (-2,78%), "Северстали" (-2,66%), "Россетей" (-2,62%), "Эн+ Груп" (-2,39%). ПРОГНОЗЫ "В отсутствие важных геополитических новостей ожидаем закрытия дневной сессии с небольшим минусом, вблизи текущих уровней", - говорит Магомедов. "В ближайший месяц динамика рынка также будет определяться новостями из геополитической плоскости в основном. Тут делать прогнозы мы не беремся, но шансы на реальное продвижение в переговорах за последнюю неделю выросли", - сказал Скрябин.

