ЕС продолжит вводить новые санкции против России, заявили в Еврокомиссии - 12.08.2025
ЕС продолжит вводить новые санкции против России, заявили в Еврокомиссии
2025-08-12T10:49+0300
2025-08-12T10:50+0300
политика
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
ес
нато
БРЮССЕЛЬ, 12 авг - ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС на фоне предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по Украине заявили, что ЕС продолжит сохранять и вводить новые санкции против Москвы. "Евросоюз в координации с США и другими партнерами-единомышленниками продолжит оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине… ЕС также продолжит поддерживать и вводить ограничительные меры против России", - указывается в документе.ЕС в преддверии переговоров также заявил, что Украина должна иметь свободу определять свое будущее.Заявление лидеров ЕС по Украине распространила во вторник пресс-служба Еврокомиссии. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
украина, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, ес, нато
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ЕС, НАТО
10:49 12.08.2025 (обновлено: 10:50 12.08.2025)
 
БРЮССЕЛЬ, 12 авг - ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС на фоне предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по Украине заявили, что ЕС продолжит сохранять и вводить новые санкции против Москвы.
"Евросоюз в координации с США и другими партнерами-единомышленниками продолжит оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине… ЕС также продолжит поддерживать и вводить ограничительные меры против России", - указывается в документе.
ЕС в преддверии переговоров также заявил, что Украина должна иметь свободу определять свое будущее.
Заявление лидеров ЕС по Украине распространила во вторник пресс-служба Еврокомиссии.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
Суэцкий канал - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
Россия может обойти санкции Запада через главный путь Востока
Вчера, 06:06
 
ПолитикаУКРАИНАСШАВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровЕСНАТО
 
 
