ЕС продолжит вводить новые санкции против России, заявили в Еврокомиссии

ЕС продолжит вводить новые санкции против России, заявили в Еврокомиссии

2025-08-12T10:49+0300

2025-08-12T10:49+0300

2025-08-12T10:50+0300

БРЮССЕЛЬ, 12 авг - ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС на фоне предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по Украине заявили, что ЕС продолжит сохранять и вводить новые санкции против Москвы. "Евросоюз в координации с США и другими партнерами-единомышленниками продолжит оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине… ЕС также продолжит поддерживать и вводить ограничительные меры против России", - указывается в документе.ЕС в преддверии переговоров также заявил, что Украина должна иметь свободу определять свое будущее.Заявление лидеров ЕС по Украине распространила во вторник пресс-служба Еврокомиссии. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.

