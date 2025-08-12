https://1prime.ru/20250812/sanktsii-860636735.html
Швейцария вслед за ЕС расширила санкционный список против России
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России и включила в санкционный список 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны."Швейцария приняла ряд поправок, представленных ЕС в рамках 18-го пакета санкций. Эти меры вступают в силу 12 августа", - сказано там.Согласно заявлению, в санкционный список добавлены 14 физических лиц и 41 юридическое лицо.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
