Швейцария вслед за ЕС расширила санкционный список против России

Швейцария вслед за ЕС расширила санкционный список против России - 12.08.2025, ПРАЙМ

Швейцария вслед за ЕС расширила санкционный список против России

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России и включила в санкционный список 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, говорится в опубликованном... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T15:40+0300

2025-08-12T15:40+0300

2025-08-12T15:40+0300

экономика

россия

швейцария

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России и включила в санкционный список 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны."Швейцария приняла ряд поправок, представленных ЕС в рамках 18-го пакета санкций. Эти меры вступают в силу 12 августа", - сказано там.Согласно заявлению, в санкционный список добавлены 14 физических лиц и 41 юридическое лицо.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

швейцария

2025

Новости

россия, швейцария