Эксперт объяснил, что будет, если вовремя не передать показания счетчиков - 12.08.2025
Эксперт объяснил, что будет, если вовремя не передать показания счетчиков
Эксперт объяснил, что будет, если вовремя не передать показания счетчиков
МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Многие думают, что если пропустить срок передачи показаний счетчиков, сразу же начислят огромные суммы по нормативам. На самом деле, система работает несколько иначе. Подробнее об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.Часто бывает, что из-за отъезда или чрезмерной занятости граждане забывают своевременно передать показания приборов учета.Как поясняет эксперт, в первые три месяца после того, как вы перестали передавать показания, расчет, скорее всего, будет производиться по вашему среднемесячному потреблению. Управляющая или ресурсоснабжающая организация просто возьмет ваши данные за последние полгода, вычислит среднее значение и выставит счет на его основе. Этот порядок установлен пунктом 59 "б" Правил предоставления коммунальных услуг N 354."Однако, если показания не поступают более трех месяцев подряд, ситуация меняется. По истечении этого срока вас, вероятно, переведут на расчет по нормативу потребления. Норматив - это утвержденный государством усредненный объем ресурса, который, как считается, потребляет один человек в месяц. Этот способ расчета обычно менее выгоден для потребителя, чем оплата по фактическому потреблению. Основанием для такого перехода служит пункт 60 Правил N 354", - указал Бондарь.Кроме того, существует вероятность применения так называемого повышающего коэффициента. Его размер составляет 1,5, и он применяется к нормативу. Важно понимать, что его не должны применять автоматически. Как правило, это происходит в том случае, если потребитель дважды не допустил представителей управляющей компании или поставщика ресурсов для проверки состояния счетчика, о чем был заранее уведомлен (пункта 60(3) Правил N 354).Тем не менее организация может сделать перерасчет, если снова начать передавать показания счетчика. Дополнительно можно подать просьбу о перерасчете, например, через приложение "Госуслуги Дом". Также важно знать, что за несвоевременную подачу показаний счетчиков штрафы не предусмотрены.
