Слуцкий предложил перенести офисы крупных корпораций в регионы России

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Следует перенести офисы крупных корпораций из столицы в регионы России, чтобы крупный капитал вкладывался в инфраструктуру российских городов и сел, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. "Будем отстаивать нашу инициативу о необходимость переноса офисов всех корпораций, не только государственных, из столицы в регионы. Нужно, чтобы крупный капитал вкладывался в инфраструктуру наших городов и сел", - сказал РИА Новости Слуцкий. Кроме того, по его словам, необходимо бесплатно выделить землю в малых городах под частное строительство семьям с детьми, молодым семьям, ветеранам СВО и их семьям, а также переезжающим из крупных городов. Лидер ЛДПР считает, что это поможет улучшить демографию и оживить малые города. Парламентарий также обратил внимание, что в стратегии пространственного развития РФ до 2030 года "малые города" упомянуты 13 раз, а "агломерации" - 41. По мнению Слуцкого, приоритеты расставлены неверно: "упор делается на пригороды агломераций, а малые и средние города упоминаются вскользь, осенью будем поднимать этот вопрос в Госдуме". "ЛДПР сегодня коренным образом требует пересмотреть пространственную политику страны. Мы в Думе будем требовать в осеннюю сессию рассмотрение вопросов пространственного развития страны. Мы должны обеспечить, чтобы русский человек везде жил одинаково достойно, вне зависимости от того, в каком населенном пункте или в каком регионе он живет. Уверен, что совместными усилиями, пошагово и последовательно, мы решим многолетнюю проблему неравенства регионов", - заключил он.
