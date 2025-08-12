https://1prime.ru/20250812/sofinansirovanie-860644732.html
Кабмин направит 52 млрд рублей на формирование долгосрочных сбережений
2025-08-12T20:13+0300
2025-08-12T20:13+0300
2025-08-12T21:13+0300
россия
финансы
рф
михаил мишустин
экономика
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Правительство России выделит около 52 миллиардов рублей в рамках софинансирования программы долгосрочных сбережений граждан, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эта программа начала действовать в России с 2024 года. "С 2025 (года) правительство предусмотрело возможность софинансирования со стороны государства до 36 тысяч рублей в год. Сегодня мы выделим на эти цели около 52 миллиардов рублей", - сообщил Мишустин на заседании камбина во вторник. По его словам, первые результаты показывают высокий интерес к этому инструменту, многие переводят в программу и пенсионные накопления. "Рассчитываем, что благодаря такому партнерству граждане смогут и приумножить свой капитал, и получить дополнительный доход. Ну и будет реализовано, соответственно, больше крупных проектов в экономике", - добавил премьер.
рф
