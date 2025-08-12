https://1prime.ru/20250812/ssha-860588134.html

США увеличили импорт лекарств из ЕС на пятую часть

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Поставки фармацевтической продукции и различных медицинских приборов из Евросоюза в США за прошлое полугодие выросли более чем на пятую часть по сравнению с таким же периодом годом ранее, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, суммарно за январь-июнь США импортировали из ЕС фармацевтической продукции и различных медицинских приборов на 88,6 миллиарда долларов, что на 22% больше, чем год назад. Из этого объема 76,1 миллиарда пришлись на фармацевтическую продукцию, а 12,5 миллиарда - на оборудование. Из числа фармацевтической продукции больше всего в первом полугодии Штаты закупали в Евросоюзе иммунные сыворотки и вакцины - на 45,5 миллиарда долларов. При этом их импорт в годовом выражении увеличился на 27%. Следом расположились лекарственные средства - 28,3 миллиарда (+18%) и различная фармацевтическая продукция, по большей части химические контрацептивы, контрастные препараты для рентгенографии, материалы для пломб - на 2 миллиарда (+65%). Также поставлялись перевязочные материалы - на 184 миллиона (+10%) и гепарин - на 55,2 миллиона (-9%). При этом в случае с техникой, в первом полугодии в США из ЕС приезжало больше всего приборов и устройств, применяемых в разных областях медицины, стоматологии или ветеринарии - на 5,4 миллиарда долларов (+8% к прошлому году). Также в заметных объемах Штатами импортировались ортопедические приспособления (костыли, бандажи, протезы) - на 5 миллиардов (+20%) и аппаратура для рентгенографии - на 1,4 миллиарда (21%).

