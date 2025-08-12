Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США увеличили импорт лекарств из ЕС на пятую часть - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250812/ssha-860588134.html
США увеличили импорт лекарств из ЕС на пятую часть
США увеличили импорт лекарств из ЕС на пятую часть - 12.08.2025, ПРАЙМ
США увеличили импорт лекарств из ЕС на пятую часть
Поставки фармацевтической продукции и различных медицинских приборов из Евросоюза в США за прошлое полугодие выросли более чем на пятую часть по сравнению с... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T02:17+0300
2025-08-12T02:17+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
сша
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860588134.jpg?1754954273
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Поставки фармацевтической продукции и различных медицинских приборов из Евросоюза в США за прошлое полугодие выросли более чем на пятую часть по сравнению с таким же периодом годом ранее, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, суммарно за январь-июнь США импортировали из ЕС фармацевтической продукции и различных медицинских приборов на 88,6 миллиарда долларов, что на 22% больше, чем год назад. Из этого объема 76,1 миллиарда пришлись на фармацевтическую продукцию, а 12,5 миллиарда - на оборудование. Из числа фармацевтической продукции больше всего в первом полугодии Штаты закупали в Евросоюзе иммунные сыворотки и вакцины - на 45,5 миллиарда долларов. При этом их импорт в годовом выражении увеличился на 27%. Следом расположились лекарственные средства - 28,3 миллиарда (+18%) и различная фармацевтическая продукция, по большей части химические контрацептивы, контрастные препараты для рентгенографии, материалы для пломб - на 2 миллиарда (+65%). Также поставлялись перевязочные материалы - на 184 миллиона (+10%) и гепарин - на 55,2 миллиона (-9%). При этом в случае с техникой, в первом полугодии в США из ЕС приезжало больше всего приборов и устройств, применяемых в разных областях медицины, стоматологии или ветеринарии - на 5,4 миллиарда долларов (+8% к прошлому году). Также в заметных объемах Штатами импортировались ортопедические приспособления (костыли, бандажи, протезы) - на 5 миллиардов (+20%) и аппаратура для рентгенографии - на 1,4 миллиарда (21%).
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, сша, ес
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, ЕС
02:17 12.08.2025
 
США увеличили импорт лекарств из ЕС на пятую часть

Статслужба США: поставки лекарств из ЕС в США выросли более чем на пятую часть

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Поставки фармацевтической продукции и различных медицинских приборов из Евросоюза в США за прошлое полугодие выросли более чем на пятую часть по сравнению с таким же периодом годом ранее, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, суммарно за январь-июнь США импортировали из ЕС фармацевтической продукции и различных медицинских приборов на 88,6 миллиарда долларов, что на 22% больше, чем год назад. Из этого объема 76,1 миллиарда пришлись на фармацевтическую продукцию, а 12,5 миллиарда - на оборудование.
Из числа фармацевтической продукции больше всего в первом полугодии Штаты закупали в Евросоюзе иммунные сыворотки и вакцины - на 45,5 миллиарда долларов. При этом их импорт в годовом выражении увеличился на 27%.
Следом расположились лекарственные средства - 28,3 миллиарда (+18%) и различная фармацевтическая продукция, по большей части химические контрацептивы, контрастные препараты для рентгенографии, материалы для пломб - на 2 миллиарда (+65%). Также поставлялись перевязочные материалы - на 184 миллиона (+10%) и гепарин - на 55,2 миллиона (-9%).
При этом в случае с техникой, в первом полугодии в США из ЕС приезжало больше всего приборов и устройств, применяемых в разных областях медицины, стоматологии или ветеринарии - на 5,4 миллиарда долларов (+8% к прошлому году).
Также в заметных объемах Штатами импортировались ортопедические приспособления (костыли, бандажи, протезы) - на 5 миллиардов (+20%) и аппаратура для рентгенографии - на 1,4 миллиарда (21%).
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаСШАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала